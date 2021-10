Meteorologové: Moře u Nizozemska se může do roku 2100 zvednout až o dva metry

Amsterodam - Hladina moře u Nizozemska se může do roku 2100 zvednout až o dva metry, což je víc, než se dosud uvádělo. Oznámil to dnes nizozemský meteorologický ústav (KNMI). Jeho zpráva vychází krátce před zahájením klimatické konference COP 26 ve Skotsku. Zhruba třetina rozlohy Nizozemska leží pod úrovní hladiny moře, takže se tato západoevropská země považuje za mimořádně ohroženou oteplováním, ale Nizozemsko je zároveň v přepočtu na obyvatele největším znečišťovatelem v Evropě, uvádí agentura AFP.

"Projekce naznačují větší vzedmutí moře než dříve. Pokud neomezíme produkci skleníkových plynů, může se moře u nizozemských břehů zvednout do roku 2100 ve srovnání se situací na začátku století o 1,2 metru" a o dva metry, pokud se tání ledu u jižního pólu urychlí, stojí ve zprávě. Předchozí výpočty KNMI počítaly s maximálním zvednutím mořské hladiny o metr. Tentokrát je to poprvé, co úřad hovoří o dvou metrech. Nizozemsko bylo v červenci stejně jako Německo a Belgie postiženo ničivými záplavami.

"Doba, kdy jsme byli schopni kontrolovat vodu, pevninu a půdu po svém, je minulostí. Nizozemsko se neobejde bez drastické volby při plánování," řekl Rogier van de Sande, šéf úřadu, který se stará o vodní hospodářství.

Nizozemsko se díky hrázím chránícím před bouřemi, neustálým inovacím a tisícům kilometrům bariér a dun označovalo za "nejbezpečnější deltu na světě".

Přehodnocení projekce KNMI se opírá o srpnovou, novou zprávu Mezivládní skupiny odborníků o změnách klimatu OSN (GIEC) a o vlastní výzkum ústavu. Až 60 procent nizozemského území, kam patří mořské pobřeží i oblasti kolem řek, mohou postihnout záplavy.

Konference COP 26 se bude konat od 31. října do 12. listopadu a je považována za rozhodující příležitost k dohodě o snížení uhlíkových emisí a o boji proti klimatickému oteplování.