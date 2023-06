Meteorologové kvůli suchu dál rozšířili výstrahu na nebezpečí požárů

Praha - Meteorologové dál kvůli suchu rozšířili území, kde do odvolání platí výstraha na nebezpečí požárů. Ode dneška platí varování také pro oblast Frýdlantska, Liberecka, Semilska a také pro severozápad Jihočeského kraje. Celkově nyní výstraha před požáry platí zhruba pro severozápadní polovinu republiky s výjimkou horských oblastí na severovýchodě Čech. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Vzhledem k prohlubujícímu se suchu a očekávanému převážně slunečnému počasí bez výraznějších srážek i v dalších dnech, se od čtvrtka 1. června rozšiřuje výstraha na nebezpečí vzniku a šíření požárů i na území Frýdlantska, Liberecka, Semilska a také na severozápad Jihočeského kraje," uvedl ČHMÚ.

Výstraha platná až do odvolání se po dnešním rozšíření dotkne celého Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy, většiny regionů Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje a severu Jihočeského kraje.

Lidé by se podle meteorologů měli v regionech, v nichž platí výstraha, vyvarovat jakýchkoliv aktivit, které by mohly být příčinou požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.