Meteorologové: Do prosince budou teploty bez výkyvů

Praha - Až do prosince bude v Česku přetrvávat počasí bez velkých teplotních výkyvů, podobně jako od poloviny října. Teploty se budou pohybovat kolem průměrů typických pro toto roční období. Do konce listopadu bude méně srážek. Vyplývá to z výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V tomto týdnu budou průměrná týdenní minima kolem dvou stupňů Celsia a maxima kolem osmi stupňů. "Během období teploty budou klesat a v posledním týdnu (od 6. prosince) se průměrná hodnota minima bude pohybovat kolem minus dvou stupňů Celsia, hodnota maxima pak kolem plus čtyř stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

Dlouhodobý teplotní průměr v Česku je od 15. listopadu do 12. prosince 2,3 stupně Celsia. Nejteplejší byl v tomto období rok 2006, kdy průměr dosáhl 6,9 stupně Celsia. Naopak v roce 1998 klesl na minus 2,6 stupně, což je dosud nejméně.

"Z pohledu srážek se zdá, že se proměnlivý ráz počasí z posledních týdnů poněkud ustálí. Do konce listopadu se očekává méně srážek, než je obvyklé, a v první prosincové dekádě srážky budou odpovídat dlouhodobému normálu," uvedl ČHMÚ. Celkově by měly být příští čtyři týdny srážkové normální až slabě podnormální. Dlouhodobý průměrný úhrn srážek je v tomto období 36 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.