Metallica dnes zahraje před vyprodaným hledištěm v Letňanech

Praha - Na letišti v pražských Letňanech dnes vystoupí americká kapela Metallica. Pořadatelé očekávají přibližně 70.000 diváků. Vystoupení je vyprodané. V místě konání koncertu není k dispozici parkování. Městská hromadná doprava bude výrazně posílena.

Vchody areálu se otevřou už ve 14:00, od 17:15 zahraje první předkapela Bokassa, po ní druhý předskokan Ghost. Metalová legenda Metallica svůj koncert začne v 19:45.

Vzhledem k velkému počtu očekávaných návštěvníků budou v okolí letiště platit dopravní opatření. Od 6:00 do 24:00 budou pro dopravu uzavřeny okolní komunikace. Vjezd bude povolen pouze vozidlům městské hromadné dopravy, integrované záchranné služby, držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a 19 a zákazníkům provozoven Kbely. Na dodržování dopravních opatření bude dohlížet městská policie.

Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy loni v dubnu vystoupila v pražské O2 areně. Nyní Metallica vyrazila do Velké Británie a Evropy s WorldWired Tour, které začalo 1. května v Lisabonu.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.