Meta představila své první produkty založené na generativní AI pro spotřebitele

Menlo Park (USA) - Americká internetová společnost Meta Platforms dnes představila své první produkty založené na generativní umělé inteligenci (AI) určené pro spotřebitele. Patří mezi ně mimo jiné chatovací systém, který dokáže generovat textové odpovědi a vytvářet realistické obrázky. Informovala o tom agentura Reuters.

"Nebude to pouze o odpovídání na otázky," uvedl šéf podniku Mark Zuckerberg. "Je to o zábavě a o tom, abychom vám pomohli dělat věci, jejichž prostřednictvím se dostanete do kontaktu s lidmi kolem sebe," dodal. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovských množstvích dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele. Do povědomí široké veřejnosti se dostaly zejména díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem. Firma koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal popularitu.