Meta chystá textovou sociální síť, která má konkurovat twitteru

New York - (ČTK) - Americká internetová společnost Meta, která vlastní například facebook, ukázala zaměstnancům plán textové sociální sítě, která má konkurovat twitteru. Chystaná platforma by mohla umožnit uživatelům sledovat účty, které již sledují na instagramu. Mohla by jim umožnit přivést i sledující z decentralizovaných platforem, jako je mastodon. Vývoj platformy potvrdil mluvčí společnosti Meta, informoval dnes zpravodajský server BBC. Spekuluje se, že Meta by mohla sociální síť spustit už koncem června.

Na internetu se objevily snímky obrazovky, které firma prezentovala zaměstnancům a jež poskytují představu o tom, jak bude aplikace vypadat. Vzhled této nové platformy připomíná twitter. Sociální síť s pracovním názvem P92 by mohla být vážnějším konkurentem twitteru než bluesky nebo mastodon.

Obě jmenované sítě přitáhly uživatele, kteří byli nespokojení s vývojem v Twitteru poté, co firmu na konci loňského roku převzal miliardář Elon Musk. Začínat na nové sociální síti a znovu budovat komunitu je ale obtížné, připomíná BBC.

Meta uvádí, že instagram má kolem dvou miliard uživatelů. Twitter ty své vyčísluje na 300 milionů, ale tento údaj nelze ověřit. Pokud by nová platforma Mety přitáhla jen čtvrtinu uživatelů instagramu, měla by před twitterem notný náskok.

Twitter se v posledních měsících dostal pod drobnohled kvůli moderování obsahu a v květnu se rozhodl nenaplňovat unijní kodex o dezinformacích. Pod Muskovým vedením byla moderace obsahu twitteru údajně omezena, což podle kritiků umožnilo nárůst šíření dezinformací. Musk to odmítá a tvrdí, že od jeho nástupu dezinformací na sociální síti ubylo.