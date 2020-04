Městská knihovna v Praze se začne otevírat až od 5. května

Praha - I když vláda ve čtvrtek umožnila veřejným knihovnám znovu otevřít už od pondělí 27. dubna, Městská knihovna v Praze začne s postupným otevíráním poboček až o týden později. Na stejné úrovni jako před vypuknutím pandemie by služby měly být v pondělí 8. června. Instituce to uvedla na webu. Mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková ČTK řekla, že přesný plán otevírání zatím není jasný a bude se o něm rozhodovat v nejbližší době.

Instituce uvedla, že má téměř 500 zaměstnanců a několik desítek poboček a představuje "velmi složitý a logisticky náročný organismus". "Není tak možné, abychom ho během jediného dne a po šesti týdnech mimořádného režimu, uvedli do běžného provozního stavu za dodržení všech mimořádných opatření, která jsou nutná k ochraně zdraví zaměstnanců i návštěvníků," uvedl ředitel knihovny Tomáš Řehák.

Zatím není jasné, jaké pobočky a v jakém rozsahu se v pondělí 5. května otevřou. Mluvčí instituce ČTK řekla, že plán se bude teprve stanovovat a že o něm bude vedení knihovny dnes jednat.

Knihovna v době uzavření z důvodu pandemie nového typu koronaviru nabídla přístup k elektronickým knihám i neregistrovaným čtenářům. Studentům a pedagogům se čtenářským průkazem pak zpřístupnila online odborné a historické tituly. Radní Prahy, která knihovnu zřizuje, zároveň o deset milionů korun navýšili rozpočet na nákup nových knih. Podle dřívějšího vyjádření za ně knihovna nakoupila tištěné a elektronické knihy od pražských nakladatelů, aby jim pomohla v těžkém období.

Vláda ve čtvrtek na základě epidemiologického vývoje uspíšila harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. V pondělí budou moci otevřít také právě knihovny a dále autoškoly, posilovny, zoologické a botanické zahrady a bude možné konat bohoslužby s účastí do 15 lidí.