Město nedělá dost, aby zabránilo bezdomovectví v Brně, kritizuje opozice

Brno - Vedení města Brna podle části opozice nedělá dost, aby zabránilo bezdomovectví v Brně. Programy jako rapid rehousing a housing first, které cílí na zabydlování lidí žijících v nevyhovujících podmínkách nebo na ulici, podle opozičních politiků současná koalice vedená ODS utlumila. Opoziční politici to dnes uváděli na sociálních sítích v reakci na noční požár opuštěných unimobuněk, při kterém zahynulo osm lidí, zřejmě bezdomovců. Náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS), který má sociální péči na starost, nesouhlasí. Problém je, že o některých bezdomovcích a tom, kde přebývají, nemá město informace, řekl Kerndl ČTK. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) je přesvědčená, že město dělá maximum možného.

Fotogalerie

Podle opozičních Pirátů se koalice bezdomovectví dost nevěnuje. "Současné vedení utlumilo projekty na to, aby se lidé bez domova začlenili do společnosti. Housing first sice pokračuje, ale není tam tolik bytů, kolik je potřeba," řekl ČTK Marek Lahoda (Piráti).

Opoziční Žít Brno na svém facebooku napsalo, že město pod vedením ODS rezignovalo na ukončování bezdomovectví a od roku 2019 nedělá nic pro to, aby podobným situacím předcházelo. "Dokud město nezařídí pro tyto lidi normální bydlení, či aspoň přespávání v místech splňujících základní protipožární bezpečnost, bude se toto dít pravidelně. Nemůže to být jinak," uvedlo hnutí.

Podobně to na sociální sítí komentovala ředitelka brněnského ženského spolku Vesna Barbora Antonová, která se pomoci potřebným dlouhodobě věnuje. "V Brně se před lety spustily programy rapid rehousing (zabydlování rodin žijících v nevyhovujících podmínkách) a housing first (bydlení pro lidi dlouhodobě žijící na ulici, většinou s nějakým dalším problémem - alkohol, drogy, psychické nemoci). Lidi, kteří tohle bydlení získali a udrželi si je, teprve se střechou nad hlavou mohli řešit svoje další problémy. Tyhle úspěšné programy Brno utlumilo, místo plánovaných desítek až stovek bytů se přidělují jednotky," uvedla s tím, že navíc skokově narůstají počty rodin, které jsou bezdomovectvím bezprostředně ohroženy.

Podle Kerndla sociální kurátoři města pravidelně mezi bezdomovce chodí s nabídkou hygienické pomoci nebo informacemi o potravinových bankách. "Jsme s nimi v kontaktu, pokud víme, kde se nachází. To nebyl případ Plotní. V Brně je nyní asi 2000 bezdomovců, přičemž s 500 až 600 z nich se velmi špatně pracuje a z jejich strany není snaha," řekl Kerndl.

Dodal, že město zintenzivní činnost prostřednictvím sociálních kurátorů. "Už nyní ale ve dne i v noci navštěvují místa, kde se (bezdomovci) shromažďují, jako je lokalita okolo dolního nádraží, ulice Opuštěné nebo Křenové. Máme kontaktní centrum ve Vlhké, kde lidé bez domova mohou být přes den a pracujeme tam s nimi. Chceme bezdomovectví řešit a žádné projekty jsme neutlumili, snaha ale musí být na obou stranách," dodal.

"Sociální pracovníci spolu s městskou policií obchází lokality a nabízí lidem bez domova využití našich ubytoven, které stále mají volné kapacity, někteří ale nabízenou pomoc nepřijímají," řekla dnes novinářům.