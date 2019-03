Sevilla (Španělsko) - Barcelonský kanonýr Lionel Messi si báječným představením v nedělním utkání španělské ligy na hřišti Betisu Sevilla získal i fanoušky soupeře. Když v 85. minutě zvýšil svým třetím gólem v zápase na konečných 4:1 pro hosty krásnou technickou střelou přes gólmana Paua Lópeze, příznivci Betisu povstali a ocenili argentinského fotbalistu potleskem a skandováním jeho jména.

"Nepamatuju si, že bych někdy předtím něco takového zažil a jsem fanouškům za jejich reakci hrozně vděčný," uvedl Messi, který dal už 51. hattrick v kariéře. Barcelona vede tabulku před Atléticem Madrid už o deset bodů. "Mám z toho vítězství radost, protože bylo hodně důležité," dodal pětinásobný nejlepší fotbalista světa.

Pro Messiho to byl třetí hattrick v tomto ligovém ročníku, v němž s 29 góly suverénně vede tabulku střelců.

Skóre nedělního zápasu otevřel v 18. minutě trefou z přímého kopu. Těsně před pauzou zvýšil na 2:0 po skvělé přihrávce Luise Suáreze, který se pak po sólové akci postaral o třetí gól. Krátce po snížení Betisu završil Messi hattrick, když po narážečce s Ivanem Rakitičem poslal míč napříč pokutovým územím do protějšího roku branky domácích.

"I když soupeř od Messiho inkasuje, dokáže si užít tuhle neuvěřitelnou éru, kterou on tvoří. Dneska to dali najevo," řekl trenér Barcelony Ernesto Valverde. "Leův výkon byl mimořádný. Dal tři góly, ale mohly být i čtyři. To svědčí o tom, jak je dobrý," dodal kouč s odkazem na Messiho obrovskou šanci v nastavení, kterou zakončil střelou do tyče.

Kouč Betisu Quique Setién byl pyšný na fanoušky, že dokázali ocenit Messiho výjimečnost. "Mám z toho radost, že ukázali respekt ke skvělému hráči, který nás dnes potrápil. Je to jenom dobře, že se takhle zachovali. Viděli jsem řadu úžasných hráčů, kteří předváděli skvělé výkony, ale nikdo se nemůže rovnat tomu, co dokázal Messi za uplynulých dvanáct let. Je to výsada hrát ve stejné éře jako on a vídat ho každý víkend v akci," uvedl Setién, jehož týmu patří osmé místo v tabulce.