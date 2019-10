Messiho jsem nemohl chytit, řekl obránce Bořil

Praha - Fotbalový obránce Slavie Jan Bořil se ve 3. kole základní skupiny Ligy mistrů proti Barceloně postaral brankou o srovnání. Španělský favorit ale na jeho trefu odpověděl a odvezl si z Edenu výhru 2:1. Gólem a centrem, po němž padla rozhodující trefa, se o ni postaral Lionel Messi. Podle Bořila nešlo hvězdného Argentince chytit.

"Věděli jsme, co umí Messi. Bránil jsem ho osobně, ale nešlo ho zachytit. Snažil jsem se podporovat i útok, ale pak jsem si na něj počkal, udělal na jednu stranu na druhou a už byl za mnou. Nemohl jsem ho chytit," řekl novinářům Bořil.

"Je to sympaťák, fakt profík. Na to, že všichni říkají, že je to chodec, tak je to chodec, ale když dostane balon, je k nezastavení a může si z nás udělat kuželky," uvedl osmadvacetiletý český reprezentant.

Po více než hodině hry se Messi po souboji s Bořilem složil na trávník. "Mluvil na mě anglicky. Říkal, že jsem mu dal loktem, já mu řekl, že ne, ale potom mi všichni říkali, že to byl loket. Ještě jsem se mu ani nestačil omluvit a asi se mu už neomluvím. Se mnou to bolí, neměl tam chodit," prohlásil Bořil.

V 50. minutě vyrovnal, když si do vápna naběhl na Masopustovu přihrávku. "Přesně ani nevím, jak to vzniklo, nějak to vyplynulo. Musím se na to pořádně kouknout na videu. Běžel jsem setrvačností dopředu a najednou se to dostalo k 'Masovi'. Nevím, jestli jsem mu to dával já nebo někdo jiný. Pak mě napadlo, že poběžím středem, on mi to tam krásně dal, soustředil jsme se, abych si to dobře přiťukl a pak byl kladenský nárt, bodlo. Jsem rád, že jsem ho prostřelil a že jsme srovnali na 1:1," řekl Bořil.

Navázal tak na svoji srpnovou trefu z odvetného utkání závěrečného předkola Ligy mistrů proti rumunské Kluži, kterou zařídil výhru 1:0 a postup. "Dřív jsem býval útočník a dobrý, ale byl jsem malý a trenéři mi nedávali takovou důvěru, takže ze mě udělali záložníka a pak nemáš fleka, hraješ beka, takže takhle," vtipkoval rodák z Nymburka.

Mrzelo ho, že červenobílí po vyrovnaném průběhu katalánskému gigantovi podlehli. "Chtěli jsme si to rozdat s Barcelonou na férovku, to se podařilo. Sráží nás, že nedáváme vyložené šance, proto se na to takhle hrozně nadřeme. Dneska to byla škola hrou. Ale i tak jsme Barcelonu zatlačili, měli jsme tam vyložené šance a jenom škoda, že jsme nedali více gólů. Gól bych vyměnil minimálně za bod," litoval Bořil.