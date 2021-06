Messiho gól nestačil, Argentina Copu América zahájila remízou s Chile

Fotbalista Argentiny Lionel Messi (s číslem 10) skóruje z přímého kopu do sítě Chile.

Fotbalista Argentiny Lionel Messi (s číslem 10) skóruje z přímého kopu do sítě Chile. ČTK/AP/Ricardo Mazalan

Rio de Janeiro - Lionel Messi se nedočkal s Argentinou vítězství v úvodním zápase Copy América. Ačkoli výstavním přímým kopem dostal barcelonský špílmachr svůj tým ve 33. minutě do vedení, Chile ve druhém poločase po doražené penaltě vyrovnalo. Skupinu A vedou fotbalisté Paraguaye díky výhře 3:1 nad oslabenou Bolívií.

Na stadionu v Riu de Janeiro před utkáním Argentiny s Chile se vzpomínalo na zesnulou legendu Diega Maradonu. Zhruba tříminutovou projekci sledovali jen hráči, tribuny kvůli covidu-10 byly bez fanoušků. Ti poctu Maradonovi, jenž zemřel loni v listopadu v 60 letech, mohli sledovat jen na sociálních sítích.

Zápas poté zahájili lépe Maradonovi krajané. Messi se po půlhodině hry trefil přes zeď do pravého horního rohu, gólman Bravo si na míč sáhl, ale víc neměl šanci. Chile vyrovnalo v 57. minutě. Arturo Vidal sice penaltu neproměnil, ale Emiliano Martínez ji vyrazil do břevna a míč snadno dorazil hlavou do sítě Eduardo Vargas.

Paraguay prohrávala s Bolívií od 10. minuty po penaltě Erwina Saavedry, ale ve druhé půli využila početní výhodu po vyloučení Jaumea Cuellara a třemi trefami se prostřílela do čela tabulky.

Jihoamerický šampionát dál pronásleduje koronavirus. Brazilské ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo, že mezi účastníky i organizátory eviduje již 41 pozitivních případů nákazy. Z deseti zúčastněných týmů se to týká Venezuely, Bolívie, Kolumbie a Peru.

Skupina A: Argentina - Chile 1:1 (1:0) Branky: 33. Messi - 57. Vargas. Paraguay - Bolívie 3:1 (0:1) Branky: 65. a 80. Á. Romero, 62. Kaku - 10. Saavedra z pen. ČK: 45.+9 Cuellar (Bolívie).