Messi zůstává v Barceloně, nechce se s ní soudit

Barcelona - Šestinásobný nejlepší fotbalista světa Lionel Messi zůstane i v příští sezoně v Barceloně. Argentinský útočník chtěl z katalánského klubu po dvaceti letech odejít, ale nechtěl se s ním pouštět do soudní pře o to, zda může tým opustit zadarmo. Své rozhodnutí oznámil v rozhovoru pro server goal.com.

Třiatřicetiletý Messi informoval Barcelonu o své touze odejít krátce po skončení sezony, v níž klub skončil bez trofeje a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěl debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. "Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu. Management klubu vedený (Josepem Mariou) Bartomeuem je katastrofa," řekl Messi, jenž je v Barceloně od třinácti let.

Hvězdný Argentinec chtěl odejít z Barcelony zadarmo na základě klauzule ve smlouvě. Tu však podle klubu a vedení španělské ligy musel uplatnit do 10. června, což neudělal. V Barceloně má platný kontrakt ještě na jednu sezonu, případný zájemce o jeho služby by ho musel vykoupit za astronomických 700 milionů eur (18,5 miliardy korun).