Messi zůstává v Barceloně, nechce se s ní soudit

Barcelona - Šestinásobný nejlepší fotbalista světa Lionel Messi zůstane i v příští sezoně v Barceloně. Argentinský útočník chtěl z katalánského klubu po dvaceti letech odejít, ale nechtěl se s ním pouštět do soudní pře o to, zda může tým opustit zadarmo. Své rozhodnutí oznámil v rozhovoru pro server goal.com.

Třiatřicetiletý Messi informoval Barcelonu o své touze odejít minulý týden krátce po skončení sezony, v níž klub skončil bez trofeje a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěl debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. "Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu. Management klubu vedený (prezidentem Josepem Mariou) Bartomeuem je katastrofa," řekl Messi, jenž je v Barceloně od třinácti let.

Hvězdný Argentinec chtěl odejít z Barcelony zadarmo na základě klauzule ve smlouvě. Tu však podle klubu a vedení španělské ligy musel uplatnit do 10. června, což neudělal. V Barceloně má platný kontrakt ještě na jednu sezonu, případný zájemce o jeho služby by ho musel vykoupit za astronomických 700 milionů eur (18,5 miliardy korun).

"Barca mi dala všechno a já dal všechno jí. Myslel jsem si a byl jsem si jistý, že můžu odejít zadarmo. Prezident vždycky tvrdil, že na konci sezony se můžu rozhodnout, zda zůstanu, nebo ne. Nyní se točí na faktu, že jsem to neřekl před 10. červnem, i když jsme 10. června stále hráli La Ligu během téhle strašné koronavirové krize, jež změnila celou sezonu," uvedl Messi. Narážel na to, že datum 10. června bylo původním oficiálním koncem španělské ligy, která se ale nakonec kvůli koronavirové pauze hrála až do druhé poloviny července.

"Byla tu ještě jedna možnost, a to jít k soudu. Ale proti Barce bych k soudu nikdy nešel, protože je to klub, který miluju a který mi dal všechno od té doby, co jsem přijel. Je to klub mého života, mám tady svůj život," řekl Messi, jenž v Barceloně žije s manželkou a třemi syny.

Jeden z nejlepších fotbalistů historie je odchovancem barcelonské akademie La Masia a za A tým hraje od roku 2003, kdy mu bylo šestnáct let. Za šestnáct sezon absolvoval za katalánský velkoklub 731 soutěžních zápasů a vstřelil v nich 634 gólů. Týmu pomohl mimo jiné ke čtyřem triumfům v Lize mistrů a deseti prvenstvím ve španělské lize.

Trenérem Barcelony se po nevydařené sezoně stal bývalý slavný hráč klubové historie Ronald Koeman.