Messi zkritizoval sportovního ředitele Barcelony

Barcelona - Kapitán barcelonských fotbalistů Lionel Messi nečekaně ostře zkritizoval sportovního ředitele Érica Abidala. Argentinské hvězdě se nelíbí, že člen klubového vedení a jeho někdejší spoluhráč prohlásil, že hráči nepracovali dost tvrdě pod bývalým koučem Ernestem Valverdem, který byl v lednu odvolán.

"Myslím, že pokud mluvíte o hráčích, musíte je i pojmenovat. Jinak všechny poskvrníte a pomáháte šířit zvěsti, které nejsou pravdivé," uvedl Messi na sociální síti instagram.

S nezvyklou veřejnou kritikou přišel argentinský kanonýr poté, co Abidal v rozhovoru pro španělský deník Sport uvedl, že mnoho hráčů nebylo spokojeno s koučem Valverdem a nepracovalo pod ním, jak mělo. Francouzský člen vedení katalánského klubu také tvrdil, že mezi hráči a trenérem panovaly komunikační problémy. Novým koučem Barcelony se v první polovině ledna stal Quique Setién.

"Upřímně, nerad tohle dělám, ale myslím, že lidé musejí být zodpovědní za svou práci a za svá rozhodnutí. Hráči jsou zodpovědní za to, co se děje na hřišti. My jsme první, kdo připustí, že jsme nebyli dobří. Ti, kdo mají na starosti sportovní oddělení, musejí být rovněž odpovědni za své povinnosti a především za svá rozhodnutí," uvedl Messi.

Barcelona po trenérské výměně herně nezáří a přišla o první místo v ligové tabulce. Na vedoucí Real Madrid ztrácejí obhájci titulu po 22 kolech tři body.