Messi vyrovnal semifinálovým startem proti Chorvatsku Matthäusův rekord

Dauhá - Kapitán argentinské fotbalové reprezentace Lionel Messi vyrovnal v semifinálovém duelu proti Chorvatsku 24 let starý rekord Němce Lothara Matthäuse v počtu startů na mistrovství světa. Pokud by hvězdný útočník nastoupil po semifinále i ve finále nebo v souboji o třetí místo, stal by se s 26 zápasy samostatným rekordmanem.

Matthäus se mezi lety 1982 až 1998 zúčastnil pěti šampionátů a pouze na prvním ve Španělsku nepatřil do základní sestavy. V roce 1990 dovedl národní tým jako kapitán k titulu mistrů světa a dvakrát získal s reprezentací stříbro.

Někdejší vynikající záložník se na MS naposledy představil v neúspěšném čtvrtfinále proti Chorvatsku a proti stejnému celku si dnes 25. start připsal i Messi. "Obdivuji ho. Je to skvělý sportovec s mimořádné kariérou, nejkomplexnější fotbalista své doby," vysekl jednašedesátiletý Matthäus poklonu svému pravděpodobnému nástupci.

Pětatřicetiletý Messi je rovněž na pátém šampionátu, který je pro něj zřejmě poslední šancí k zisku chybějící trofeje. V Kataru zatím nastřílel čtyři branky a dnes může dovést Argentinu po roce 2014 podruhé do finále.

Útok na rekord se může odehrát i ve středu v druhém semifinálovém duelu Francie - Maroko. Pokud se v bráně obhájců titulu opět představí kapitán Hugo Lloris, vyrovná se 19. utkáním na MS rekordmanu mezi gólmany Manuelu Neuerovi z Německa. Také Lloris se může v závěrečné fázi šampionátu v čele pořadí ještě osamostatnit.