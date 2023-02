Messi v reprezentaci zatím nekončí, nevyloučil start na příštím MS

Paříž - Hvězdný fotbalista Lionel Messi nevyloučil, že by mohl na světovém šampionátu v roce 2026 obhajovat s argentinskou reprezentací mistrovský titul. Sedminásobný držitel Zlatého míče nechce předbíhat, vše bude záležet na vývoji jeho kariéry a zdravotním stavu. Messi tak v rozhovoru pro argentinský sportovní list Diario Olé zpochybnil svá poslední prohlášení, že pro něj byl nedávný turnaj v Kataru posledním MS.

Příští šampionát uspořádají Spojené státy, Mexiko a Kanada. Messimu bude v době konání turnaje 39 let. "Vzhledem k mému věku to bude složité. Ale fotbal miluji, a dokud z něj mám radost a cítím se v dobré kondici, chci ho hrát," ujistil Messi.

Argentinský kapitán v Kataru pomohl Jihoameričanům k prvnímu titulu po 36 letech. Před šampionátem i po finálovém triumfu nad Francií prohlásil, že na další MS už nepojede. Nyní ale naznačil, že by mohl nastoupit i na svém šestém MS a ještě vylepšit vlastní rekord v počtu startů na vrcholném turnaji (26 zápasů).

"Do dalšího mistrovství se to zdá být dlouhá doba, ale bude záležet na tom, jak se moje kariéra vyvine. Záleží to na spoustě okolností," uvedl nejlepší hráč i střelec turnaje v Kataru.

Hvězda Paris St. Germain si rovněž přeje, aby u týmu zůstal úspěšný kouč Lionel Scaloni, jenž jedná o nové smlouvě. "Pro národní tým je to velmi důležité. Věřím, že bude pokračovat," řekl Messi.

Argentina sehraje během březnové reprezentační pauzy přátelská utkání, na kterých by Messi neměl chybět. Hrát by mohl i na jihoamerickém šampionátu Copa América, na němž budou Argentinci příští rok obhajovat titul.