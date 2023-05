Messi se po trestu vrátil do přípravy s fotbalisty PSG

Paříž - Hvězdný Argentinec Lionel Messi se po týdnu vrátil do přípravy s fotbalisty Paris St. Germain. Mistra světa jeho klub suspendoval a vyřadil z kádru kvůli cestě do Saúdské Arábie, na kterou se vydal bez souhlasu zaměstnavatele. Messiho vyloučení z týmu, během něhož nesměl s klubem ani trénovat a nepobíral mzdu, trvalo nakonec šest dnů. Podle francouzských médií se mělo jednat o dva týdny. Klub o Messiho návratu do přípravy informoval na sociálních sítích.

Pětatřicetiletý reprezentační kapitán se na nedovolenou cestu vydal před týdnem po porážce s Lorientem (1:3). Klub s ním zahájil disciplinární řízení, Messi se později omluvil vedení PSG i spoluhráčům s vysvětlením, že se mylně domníval, že stejně jako v minulých týdnech následuje po zápase den volna. Propagační cestu s rodinou do Saúdské Arábie, kde je od loňského roku ambasadorem turismu, měl prý dlouho naplánovanou.

I bez argentinské hvězdy pařížský obhájce titulu v neděli zvítězil ve francouzské lize na hřišti Troyes 3:1 a čtyři kola před koncem soutěže má v čele tabulky šestibodový náskok před Lens.

Messimu po sezoně skončí v Paříži stávající smlouva a všeobecně se spekuluje o jeho odchodu. V úvahu připadá návrat do Barcelony, po návštěvě Saúdské Arábie se ale okamžitě objevily informace o jeho možném odchodu na Blízký Východ. Tamní celek al-Hilál podle Reurters nabídl útočníkovi smlouvu s ročním příjmem 400 milionů dolarů (8,5 miliardy korun).