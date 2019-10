Messi proti Slavii předvedl své umění a zařídil výhru Barcelony

Praha - Hvězdný útočník Lionel Messi potvrdil v utkání Ligy mistrů na hřišti pražské Slavie svou výjimečnost. Dvaatřicetiletý argentinský fotbalista hned v úvodu utkání dal vedoucí brankou a po jeho centru padl v 57. minutě vítězný gól katalánského celku na 2:1. Slávistům motal hlavu po celý zápas.

Kapitán Barcelony si krátce před výkopem vyměnil upomínkový předmět se slávistickým protějškem Tomášem Součkem a následně si plácl a objal se s kolegy z útoku Luisem Suárezem a Antoinem Griezmannem.

Už po třech minutách pětinásobný držitel Zlatého míče zaúřadoval, když se vložil do Ševčíkovy přihrávky, vyměnil si míč s Arthurem a přízemní střelou k tyči otevřel skóre. Slavia se stala 33. mužstvem, jemuž Messi vstřelil v Lize mistrů gól, čímž vyrovnal počiny Raúla a Cristiana Ronalda. Také se jako první hráč v dějinách soutěže trefil v 15 ročnících za sebou.

V 11. minutě prošel přes několik slávistů, ale už ne přes Olayinku, který mu ve skluzu vypíchl míč. O sedm minut později chtěl vyslat do samostatného úniku Suáreze, jenže uruguayskému kanonýrovi přistál míč na patě. Poté se Messi delší dobu k ničemu nedostal, spolu se Suárezem zůstával vzadu a do bránění se nezapojoval. V 38. minutě se opět připomněl, když přihrál Suárezovi, který z úhlu vystřelil pouze do Kolářovy náruče.

Na začátku druhého poločasu zachycovala Messiho přihrávky dopředu domácí obrana. Pět minut po přestávce červenobílí díky Bořilovi srovnali, ale nerozhodný stav vydržel pouze do 57. minuty. Messi se postavil ke standardní situaci, nacentroval na zadní tyč a slávista Olayinka si po Suárezově střele nešťastně srazil míč do vlastní sítě.

Po více než hodině hry se Messi po kontaktu s Bořilem v bolestech svalil na zem. Domácí hráč za zákrok na Argentince dostal žlutou kartu. Messi v zápase pokračoval bez potíží. V 68. minutě si naběhl do vápna na Albiho přihrávku, prosmýkl se mezi dvěma slávisty, jenže jeho zakončení z úhlu vyrazil Kolář na roh. O chvíli později posunul vpřed Suáreze, který zakončil těsně vedle.

V 75. minutě si Messi před branku naběhl znovu na Albiho pas, jenže zakončení mu nesedlo. O několik minut později obehrál Messi několik hráčů, stopku mu ale elegantním a čistým skluzem vystavil Souček. V 88. minutě se ho stoper Kúdela zbavil bravurní otočkou. O chvilku později mohl Messi při slávistickém tlaku přidat třetí gól Barcelony, Kolář však jeho střelu z hranice vápna vyrazil na roh. Po závěrečném hvizdu Messi okamžitě opustil hřiště.