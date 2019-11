Messi při jubilejním startu táhl Barcelonu za postupem

Barcelona - Argentinský útočník Lionel Messi ve středu stylově oslavil jubilejní 700. zápas v dresu Barcelony. Gólem a dvěma přihrávkami zařídil katalánskému celku v Lize mistrů výhru 3:1 nad fotbalisty Dortmundu a velkou měrou se zasloužil o postup do osmifinále.

Dvaatřicetiletý Messi nejprve ve 29. minutě připravil úvodní gól zápasu pro Luise Suáreze, při druhé brance jen o několik okamžiků později si role prohodili. Ve druhém poločase pak Antoine Griezmann po přihrávce argentinského reprezentanta zvýšil na 3:0. Messi navíc ještě trefil z přímého kopu břevno.

"Hrajeme a trénujeme spolu tak dlouho, že jakmile se dostane k míči, tak vím, kde mám být, aby mi mohl dát přihrávku," uvedl Suárez, který pro Messiho připravil 613. branku v dresu katalánského celku.

"Když se Messi dostane k míči, je prakticky nezastavitelný. Někdy vám nezbývá nic jiného, než ho faulovat. A jeho finální přihrávky jsou smrtící," prohlásil trenér Dortmundu Lucien Favre. Jeho tým byl 34. celkem, proti kterému Messi v Lize mistrů skóroval, což dokázal jako první hráč v historii. Dosud se o rekord dělil s Raúlem a Cristianem Ronaldem.

Proti Dortmundu Messi odehrál 700. zápas v dresu Barcelony, v klubovém pořadí je před ním pouze rekordman Xavi Hernández se 767 starty. "Odehrát za Barcelonu sedm set zápasů není normální a normální není ani to, co Messi dělá na hřišti," pochválil spoluhráče brankář Barcelony Marc-André ter Stegen.

Barcelona si kolo před koncem základní části Ligy mistrů zajistila postup z prvního místa tabulky a doma v Lize mistrů od roku 2013 neprohrála už 35 zápasů. Výhrou odčinila předchozí bezbrankovou remízu se Slavií, při které poprvé po sedmi letech vyšla na Campu Nou střelecky naprázdno.

Krásný pocit, nádherný večer, to nikdy nezapomenu, řekl Forsberg

Švédský útočník Emil Forsberg z Lipska na středeční zápas fotbalové Ligy mistrů s Benficou Lisabon nikdy nezapomene. Německý tým ještě v 90. minutě prohrával 0:2, pak ale osmadvacetiletý švédský reprezentant dvěma góly vyrovnal a poslal Lipsko do prvního osmifinále v klubové historii.

Na vyrovnání měl podíl i český útočník Patrik Schick, který přišel na trávník v 70. minutě a právě po faulu na něj byla v 90. minutě nařízena penalta, z níž Forsberg snížil. V šesté minutě nastavení pak stejný hráč vyrovnal a zařídil Lipsku postup do vyřazovací části.

"Poslední minuty byly neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu. Krásný pocit, nádherný večer," řekl Forsberg. "Před inkasovanými góly jsme udělali hloupé chyby, ale to už je teď jedno. Nevzdali jsme to, počkali jsme si na šance a na konci jsme za to byli odměněni," dodal.

"Náš cíl byl postup do osmifinále a to jsme splnili. Je to fantastický pocit, ale byl to infarktový závěr," uvedl na klubovém webu obránce Lukas Klostermann, po jehož podklouznutí zvýšil na 2:0 Carlos Vinícius. "Jsem rád, že jsme dokázali napravit moji chybu. A také nám hodně pomohlo, že rozhodčí nastavil devět minut. Tam jsme ucítili, že ještě máme šanci," přidal.

Pro Lipsko je účast v play off obrovským úspěchem, protože ještě před pěti lety hrálo třetí německou ligu a do bundesligy postoupilo v roce 2016. "Pro kluky a zejména pro ty, kteří s klubem hráli ještě druhou a třetí ligu, je to splnění celoživotního snu," prohlásil trenér Julian Nagelsmann.

Lipsko nerozhodilo ani vynucené střídání zraněného brankáře Pétera Gulácsiho, kterého v 64. minutě nahradil Yvon Mvogo. "Měli jsme i trochu štěstí, ale co hráči v posledních dvaceti minutách dokázali, bylo neuvěřitelné. Někteří z nich se nejen zapsali do historie klubu, ale sami ji utvářeli," uvedl Nagelsmann.