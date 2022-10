Messi je ikona a nejlepší hráč historie, prohlásil jeho spoluhráč Verratti

Lisabon - Velké chvály se od svých spoluhráčů po výstavním gólu z hranice vápna k tyči ve středečním utkání fotbalové Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon dočkal útočník Paris St. Germain Lionel Messi. Podle záložníka Marca Verrattiho je neuvěřitelné, co dovede. Pětatřicetiletého Argentince považuje za ikonu a nejlepšího hráče v historii.

Rodák z Rosaria otevřel skóre ve 22. minutě a jako prvnímu hráči v dějinách soutěže se mu povedlo vstřelit branku 40 různým týmům. V závěru úvodního dějství si dal vlastní gól Danilo a zápas skončil 1:1.

"Je neuvěřitelné, co Messi dovede, na to si nikdy nezvyknete. Díky těmhle věcem, které vypadají tak jednoduše, si ho zamilujete. Miluju fotbal a pro mě je ikonou a tím nejlepším hráčem v historii," citoval Verrattiho web UEFA. "Od Lea to bylo fantastické zakončení," uvedl trenér Christophe Galtier.

Messi v minulé sezoně po příchodu z Barcelony ve 34 soutěžních zápasech nastřílel 11 gólů a přidal 14 nahrávek. V tomto ročníku zaznamenal ve 13 soutěžních utkáních už osm branek a stejný počet asistencí.

"I skvělí hráči potřebují po tolika letech v jednom klubu čas na adaptaci, to je normální. V této sezoně je v mnohem větší pohodě a hra týmu mu svědčí. Doufám, že udrží formu až do konce sezony, aby nám pomohl k trofejím," konstatoval kapitán Marquinhos.

Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů odehrál 81 minut. "Po sprintu se cítil unavený, tak jsem ho vystřídal. Dát tam čerstvého hráče (Pabla Sarabiu) bylo v té chvíli mnohem lepší," vysvětlil Galtier.

Pařížané vedou skupinu H se sedmi body o skóre před Benficou. Třetí je Juventus se třemi body a poslední Maccabi Haifa, která prohrála všechny tři dosavadní zápasy.