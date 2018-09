Liverpool - Fotbalisté Barcelony vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězstvím 4:0 nad PSV Eindhoven. Rekordním osmým hattrickem v soutěži se o to zasloužil Lionel Messi, který se mezi střelce zapsal už ve 14. sezoně Champions League v řadě, čímž vyrovnal Raúlův rekord.

Argentinská superstar se prosadila poprvé po půlhodině hry z přímého kopu. Messi přesně trefil přes zeď šibenici a dal už osmý letošní gól z přímého kopu, což se mu v jednom roce povedlo poprvé.

Eindhoven nebyl odevzdaným soupeře a hrozil hlavně z rychlých brejků, které táhl Lozano, mexický objev letošního mistrovství světa. Jenže žádný nedotáhl. Čtvrthodiny před koncem pak přišlo rozuzlení. Dembélé se hezky uvolnil a střelou zpoza vápna zvýšil vedení Barcelony.

V závěru opět zaúřadoval Messi. Nejprve se trefil po Rakitičově lobu za obranu a následně zúročil Suárezův pas. V Lize mistrů dal už 103 gólů, o jeden více než celý Eindhoven.

"Tohle by normální Messiho výkon, on to předvádí neustále. Zajímavé by bylo, kdyby to předvedl někdo jiný, ale u Messiho jsme na tyhle mimořádné věci zvyklí," řekl kouč Barcelony Ernesto Valverde. "Jeho přímý kop byl mistrovský, ale to říkáme neustále," dodal.

V dresu PSV chyběl český záložník Michal Sadílek, který odpoledne nastoupil s kapitánskou páskou v Youth League při prohře 1:2 s juniorkou Barcelony.

V druhém utkání skupiny B otočil Inter Milán zápas s Tottenhamem. Londýňané vedli gólem Eriksona, ale pět minut před koncem srovnal parádním volejem kapitán Icardi a v nastavení rozhodl hlavou po rohovém kopu Vecino. Inter oslavil vítězstvím první zápas v soutěži po šesti a půl letech.

Finalista minulého ročníku Liverpool ztratil dvoubrankový náskok, nakonec ale nad Paris St. Germain vyhrál 3:2 gólem Firmina v nastavení. Anglický celek zejména v první půli dominoval a šel do vedení po hlavičce Sturridge a penaltě Milnera po faulu na Wijnalduma. Jenže Meunier ještě do poločasu snížil a sedm minut před koncem hosté využili Salahovy chybné rozehrávky a Mbappé srovnal.

Mbappé však sám v nastavení ztrátou míče při kličce založil útok domácích a Firmino, které o víkendu jen se štěstím unikl vážnému zranění oka, střelou po zemi na vzdálenější tyč zápas rozhodl. Pro Firmina to byl jedenáctý zásah v dosavadních 14 zápasech v Lize mistrů. Lepší v historii soutěže je jen Ital Simone Inzaghi, který za prvních 14 utkání dal 12 branek.

Iker Casillas nastoupil v brance Porta už do své 20. sezony v Lize mistrů, což se mu povedlo jako prvnímu hráči v historii. Portu pomohl k remíze 1:1 na hřišti Schalke.

Crvena zvezda Bělehrad při premiéře v novodobé historii Ligy mistrů uhrála bezbrankovou remízu s Neapolí a protáhla sérii bez porážky na 31 soutěžních zápasů.

1. kolo základních skupin Ligy mistrů:

Skupina A:

Monako - Atlético Madrid 1:2 (1:2)

Branky: 18. Grandsir - 31. D. Costa, 45.+1 Giménez. Rozhodčí: Collum - McGeachie, Stewart (všichni Skot.).

FC Bruggy - Dortmund 0:1 (0:0)

Branka: 85. Pulisic. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.).

Tabulka:

1. Atlético Madrid 1 1 0 0 2:1 3 2. Dortmund 1 1 0 0 1:0 3 3. Monako 1 0 0 1 1:2 0 4. FC Bruggy 1 0 0 1 0:1 0

Skupina B:

Inter Milán - Tottenham 2:1 (0:0)

Branky: 85. Icardi, 90.+2 Vecino - 53. Eriksen. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.).

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

Branky: 32., 77. a 87. Messi, 75. Dembélé. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.). ČK: 79. Umtiti (Barcelona).

Tabulka:

1. FC Barcelona 1 1 0 0 4:0 3 2. Inter Milán 1 1 0 0 2:1 3 3. Tottenham 1 0 0 1 1:2 0 4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:4 0

Skupina C:

Liverpool - Paris St. Germain 3:2 (2:1)

Branky: 31. Sturridge, 36. Milner z pen., 90.+2 Firmino - 40. Meunier, 83. Mbappé. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.).

CZ Bělehrad - Neapol 0:0

Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.).

Tabulka:

1. Liverpool 1 1 0 0 3:2 3 2. CZ Bělehrad 1 0 1 0 0:0 1 Neapol 1 0 1 0 0:0 1 4. Paris St. Germain 1 0 0 1 2:3 0

Skupina D:

Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva 3:0 (1:0)

Branky: 9. G. Rodrígues, 66. Derdiyok, 90.+4 Inan z pen. Rozhodčí: Rocchi - Tonolini, Meli (všichni It.). ČK: 87. Ndiaye (Galatasaray).

Schalke - FC Porto 1:1 (0:0)

Branky: 64. Embolo - 75. Otávio z pen. Rozhodčí: Gil - Nevado, Barbero (všichni Šp.).

Tabulka:

1. Galatasaray Istanbul 1 1 0 0 3:0 3 2. FC Porto 1 0 1 0 1:1 1 Schalke 1 0 1 0 1:1 1 4. Lokomotiv Moskva 1 0 0 1 0:3 0