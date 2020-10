Messi čekání na gól v El Clásicu ukončí, věří kouč Barcy Koeman

Barcelona - Lionel Messi je s 26 brankami suverénně nejlepším střelcem historie El Clásica, ale momentálně čeká na gól v nejsledovanějším zápase ve Španělsku už 900 dní. Představuje to 425 minut odehraného času, což je jeho nejdelší půst v zápasech s Realem Madrid od roku 2014. V sobotu bude mít možnost čekání ukončit, v pořadí 245. duel obou velkých rivalů je na programu od 16 hodin na barcelonském Nou Campu.

Třiatřicetiletý argentinský útočník se v El Clásicu trefil naposledy v květnu 2018, od té doby třikrát vyšel naprázdno ve španělské lize, dvakrát v poháru a z jednoho zápasu jej vyřadila zlomenina ruky. Trenér Barcelony Ronald Koeman přesto věří, že se Messi rozpomene na svoji unikátní bilanci v ligových zápasech s Realem. Ve 27 utkáních totiž vstřelil 18 gólů a na devět přihrál. V průměru má tedy bilanci jednoho bodu na zápas.

"Leo (Messi) ukázal, že je pořád hladový po gólech. Pracuje na sobě, na tom, aby byl v dobré formě, a myslím si, že může být ještě lepší. Jsem velice rád, že je součástí týmu, jeho přístup je příkladný. Budu rád, když se prosadí i v zápase s Realem, kde už delší dobu na gól čeká," řekl nizozemský kouč po úterní výhře Barcelony v Lize mistrů nad Ferencvárosem Budapešť. V něm Messi vstřelil gól a stal se prvním hráčem, který v milionářské soutěži skóroval v šestnácti ročnících v řadě.

V úvodních čtyřech duelech španělské ligy se ale Messi trefil pouze jednou. Horší bilanci měl jen v úvodních čtyřech zápasech sezony 2005/06, kdy neskóroval vůbec. Možná i kvůli tomu Barcelona v posledních dvou ligových duelech neuspěla, se Sevillou doma remizovala 1:1 a v Getafe prohrála 0:1.

Fanoušky Barcelony navíc trápí další nelichotivá série. Od března 2015 dokázala na Nou Campu vyhrát jediný ze sedmi zápasů s Realem. V říjnu 2018 zvítězila 5:1, u čehož ale kvůli zlomenině ruky Messi chyběl. Argentinec proto čeká na domácí výhru v El Clásicu už pět a půl roku.

"Messi je pořád Messi, nemyslím si, že by měl problémy se střílením gólů. Možná je to tím, že po krátké přestávce mezi sezonami potřebuje čas," myslí si jeho sedmnáctiletý kolega z útoku Anssoumane Fati.

Příznivce Barcelony ale může hřát fakt, že Real v posledním týdnu dvakrát ostudně selhal na domácí půdě. Minulou sobotu prohrál 0:1 s ligovým nováčkem z Cádizu, ve středu pak v Lize mistrů podlehl 2:3 Šachtaru Doněck. V milionářské soutěži prohrál navíc už potřetí v řadě, což se mu stalo naposledy v roce 1986.

"Nemůžeme ztrácet čas tím, že se budeme litovat. Je dobře, že se Clásico blíží. Nezapomněli jsme hrát fotbal. Zápas s Barcelonou je vždycky speciální a my budeme připraveni," uvedl záložník Realu Luka Modrič.

"Máme zápas každé tři dny, ale to není výmluva. Musím najít to, co nás zase učiní silnými, a budeme vyhrávat. A mám na to jenom pár dní," doplnil jej kouč Zinédine Zidane.