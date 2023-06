Messi a Ramos se s PSG rozloučili porážkou

Paříž - Mistři francouzské fotbalové ligy Paris Saint-Germain v posledním ligovém kole doma prohráli s Clermontem 2:3. Utkání bylo rozlučkou v dresu Pařížanů pro Lionela Messiho a Sergia Ramose, kteří v klubu strávili dva roky. Podle spekulací médií by pětatřicetiletý argentinský mistr světa Messi mohl odejít za lukrativním angažmá do Saúdské Arábie, vyloučen není ani návrat do Barcelony, kde před příchodem do Francie působil 21 let.

Ve svém posledním představení před fanoušky PSG se v 16. minutě prosadil Ramos a o pět minut později zdvojnásobil vedení kanonýr Mbappé. Francouzský reprezentant tak završil sezonu s 29 brankami a stal se popáté nejlepším střelcem Ligue 1, čímž vyrovnal rekord Jean-Pierrea Papina.

Clermont ještě do poločasu vyrovnal po brankách Gastiena a Zeffanea. Hostující Kyei navíc ještě neproměnil penaltu. Stejný hráč však svoje zaváhání napravil v druhém poločase, když vstřelil vítězný gól na 3:2.

PSG i přes zisk titulu nebude slavit. Den po obhajobě prvenství náhradní brankář Pařížanů Sergio Rico po pádu z koně, který ho navíc ještě kopl do krku, skončil ve vážném stavu v nemocnici. "Nebudeme slavit. Byl to hodně náročný týden. Všech se nás to dotklo. Snažíme se od toho na tréninku odpoutat. Sergiovi, jeho matce a ženě posíláme spoustu pozitivní energie," prohlásil trenér PSG Christophe Galtier.

Fotbalisté Auxerre prohráli doma s Lens 1:3, a jelikož Nantes zároveň porazilo poslední Angers 1:0, vracejí se po roce zpět do druhé nejvyšší soutěže. Dalšími sestupujícími kluby jsou Ajaccio, Troyes a Angers. V příští sezoně francouzské nejvyšší soutěže se počet klubů sníží z 20 na 18.