Měsíční výpadek tržeb léčebných lázní může být až miliarda korun

Luhačovice (Zlínsko) - Měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní zapříčiněný zákazem přijímat nové klienty se může pohybovat mezi 800 miliony až miliardou korun. Výše ztrát záleží na ročním období a délce platnosti nařízení, které kvůli zabránění šíření nákazy novým typem koronaviru přijala a oznámila vláda. Léčebné lázně v tuzemsku zaměstnávají asi 10.000 lidí a nabízejí kolem 20.000 lůžek, řekl dnes ČTK prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.

Lázeňským zařízením je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly od čtvrtka zakázáno přijímat do péče nové klienty. Nynější hosté podle něj svoji léčbu dokončí. "Opatření chápeme, ale pokud by měla trvat déle, určitě je nezvládneme bez pomoci státu, stejně jako ostatní sektory ekonomiky. Ze začátku asi i od pojišťoven, aby nám dávaly zálohové financování na dobu, kdy pojedeme v omezeném provozu," uvedl Bláha.

Dosavadní omezený chod podle něj stále zajišťoval lázním schopnost zaměstnávat lidi a udržet provoz. "To teď padá. Postupně se budou uzavírat budovy. Pak bude třeba řešit, jak ufinancovat mzdy a náhrady zaměstnanců v době, kdy je překážka na straně zaměstnavatele. Bude velmi důležité, jak se k tomu postaví stát. Zaměstnavatelé budou obětovat všechny volné prostředky, to je naprosto jasné, to ale nelze dělat dlouhou dobu," řekl Bláha.

Léčebné lázně podle něj byly v uplynulých dnech ve zvláštní pasti. "Protože jsme zdravotnické zařízení, máme se starat o pacienty, nikdo provoz nezastavil, ale zároveň nám nezajistil ochranné pomůcky. To všechno zvyšovalo nervozitu i náročnost poskytování zdravotní péče. Víme, že ochranné prostředky a zdravotníci se budou muset soustředit na akutní pomoc státu. Je jasné, že se uzavírá to, co není úplně nezbytně nutné," uvedl Bláha, který je i generálním ředitelem lázeňského holdingu Spa & Wellness Nature Resorts sdružujícího Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov.

Vstřícnost zaznamenal ze strany zdravotních pojišťoven. Měly by podle něj souhlasit s prodlužováním návrhů léčby u pacientů, kteří měli do lázní v nejbližší době nastoupit a nyní nemohou. Návrhy od lékařů mají omezenou dobu platnosti. Omezení se podle Bláhy zásadně dotkne života v lázeňských lokalitách. Na lázně jsou navázány tisíce dalších zaměstnanců v cestovním ruchu, restaurace, kavárny, cukrárny, prádelny a další služby.