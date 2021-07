Měsíc po tornádu dnes v Lužicích symbolicky začala stavba zdravotního střediska

Poklepáním základního kamene začala 24. července 2021 v Lužicích na Hodonínsku symbolicky měsíc po ničivém tornádu stavba nového zdravotního střediska. Stát má do 14 měsíců a nabídne sedm ordinací. Zleva vpředu jsou lékařka Hana Výmolová a dentální hygienička Marta Podrazilová.

Poklepáním základního kamene začala 24. července 2021 v Lužicích na Hodonínsku symbolicky měsíc po ničivém tornádu stavba nového zdravotního střediska. Stát má do 14 měsíců a nabídne sedm ordinací. Zleva vpředu jsou lékařka Hana Výmolová a dentální hygienička Marta Podrazilová. ČTK/Zehl Igor

Lužice (Hodonínsko) - Poklepáním základního kamene dnes v Lužicích na Hodonínsku symbolicky měsíc po ničivém tornádu začala stavba nového zdravotního střediska. Stát má do 14 měsíců a nabídne sedm ordinací. Přesunou se do něj také čtyři lékaři z bývalého střediska, které jako vůbec první budovu v obci na začátku července zbourali hasiči. Podle starosty Tomáše Kláska bude středisko také symbolem, že Lužice, kde živel poničil 150 objektů, vstávají z popela. Řekl to dnes ČTK.

Stavbu nového střediska vedení obce připravovalo už zhruba dva roky. "Tornádo tomu však dalo úplně jinou dynamiku. V roce 2019 jsme koupili pro účely stavby tento pozemek, ale chtěli jsme, aby se lékaři stěhovali postupně. Bohužel tornádo středisko kompletně zničilo a lékaři musí ordinovat v provizorních podmínkách v okolí," poznamenal starosta.

Nové středisko bude stát zhruba kilometr od toho starého, v části obce, kterou tornádo nezasáhlo. Přesune se tam praktická lékařka, zubař, pediatr a gynekoložka. "Budeme hledat i další lékaře. Pokud nebudou, pronajmeme prostory i pro nelékařské účely, aby nebyly prázdné. Vybudujeme tady také parkoviště. Náklady počítáme na 43 milionů korun, uhradíme je ze svých zdrojů, pojistného plnění i dotace ze státního programu," dodal Klásek.

Stavbu má na starost společnost Stavební firma plus z Hodonína. "V následujících dnech začne příprava staveniště, výkopové práce a základové konstrukce. Do konce roku chceme mít hrubou stavbu pod střechou. Potýkáme se s nedostatkem řemeslníků, takže jsme museli některé naše zakázky upravit, abychom tady začali co nejdříve," uvedl za firmu Jan Němčanský.