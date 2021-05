MeSES radí postupovat pro zmírňování opatření konzervativně

Praha - Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje vládě nepřidávat do příští vlny zmírnění protiepidemických opatření další změny. Návrh balíčku číslo 4, na který by mělo dojít při týdenním počtu 75 případů na 100.000 obyvatel, byl otevřít zahrádky, hromadné akce venku a ubytování při snížené kapacitě. Za určitých podmínek skupina souhlasí i s ukončením rotační výuky od 17. května, kterou žádal premiér Andrej Babiš (ANO), ale jen na základních školách. Informovala o tom dnes v tiskové zprávě.

"Rozvolnění od 10. května pravděpodobně způsobí růst mobility, je proto žádoucí vyčkat s dalšími změnami do té doby, než bude patrné, jak velký tento efekt bude," uvedla skupina. Podle ní je třeba vyhodnotit jeho vliv za deset až 14 dní. Vláda ale už dříve avizovala, že by k této vlně zmírnění opatření mělo dojít zřejmě 17. května.

V balíčku číslo čtyři se podle vládou představeného znění mají otevírat divadla a koncerty ve venkovních prostorách. Povolené by mělo být také ubytování v hotelech a penzionech s využitím nejvýše čtvrtinové kapacity a zákazem nočních akcí. Jeho součástí mělo být také to, aby mohlo venku sportovat společně 20 lidí, vláda to ale povolila už ode dneška. Počet účastníků svateb a pohřbů venku se podle balíčku číslo čtyři navýší ze současných 30 na 50 osob.

"Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v důsledku rozvolňování zpomalovat. Dosažení hodnot incidence pro další balíčky v horizontu týdnů není zaručené, a bude ovlivněno změnami v opatřeních. Tento efekt bude kompenzovat očkování a počasí," uvedla skupina s tím, že vývoj v příštích měsících je ale dál nejistý.

Premiér minulý týden uvedl, že bude žádat obnovení běžné výuky ve školách včetně středních také od příštího pondělí. Skupina MeSES souhlasí, že by se mohla rotační výuka, tedy týden ve škole a týden z domova, ukončit pro ty skupiny dětí, které mají za sebou nejméně dva týdny v rotačním režimu. Podmínkou by bylo také testování antigenními testy dvakrát týdně nebo PCR jednou za dva týdny. V současné době se ve školách testuje jen jednou týdně, důvodem je hlavně nedostatek antigenních testů, protože se nepodařilo dokončit tendr na další, a bylo třeba zakázku vypsat znovu.

Zároveň by podle odborné skupiny neměla rotační výuka končit v krajích, kde je incidence vyšší než 100 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna.

Podmínka stovky případů by tak zatím vylučovala otevřít v běžném režimu školy na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Reprodukční číslo bylo v minulých dnech nad hodnotou jedna v Karlovarském kraji, kde se objevilo větší ohnisko. Do středních škol by se studenti měli podle MeSES vrátit nejdříve na rotační výuku.

Hromadné akce radí MeSES v květnu a červnu povolit jen venku a pro sedící diváky. Sedadla musí být číslovaná, aby hygienici mohli trasovat kontakty nakažených. V maximální míře by se také podle nich mělo využívat potvrzení o očkování, negativním testu nebo nákaze prodělané v posledních 90 dnech.

Nad rámec dohodnutých balíčků lze podle MeSES povolit ojedinělé pilotní projekty. "Pokud se jedná o akci, kde skutečně dochází ke sběru dat a následnému vyhodnocení, zda na akci došlo k šíření nemoci," uvedli její zástupci. Ministerstvo zdravotnictví si vysloužilo kritiku za povolení účasti menšího počtu diváků na hokejových a fotbalových zápasech, podle ministra Arenbergera šlo právě o tyto pilotní projekty podobně jako například u několika koncertů festivalu vážné hudby Pražské jaro.