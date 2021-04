MeSES doporučuje dál očkovat vakcínou od AstraZeneky

Praha - Česko by mělo dále pokračovat v očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca. Ve svém stanovisku to doporučuje Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví. ČR by podle ní měla také zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí, pokud to bude možné. Tento týden se rozhodlo ukončit očkování látkou od AstraZeneky Dánsko, protože se u několika lidí po jejím podání objevily závažné případy krevních sraženin.

V uplynulých týdnech pozastavila podávání vakcíny od AstraZeneky řada evropských zemí. Mnohé z těchto států ale obnovily očkování poté, co Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu podpořila. Přínos tohoto preparátu podle EMA stále převyšuje možná rizika.

S tím se ve svém vyjádření ztotožňuje i MeSES. "Při současné epidemické situaci v ČR je riziko vakcinace výrazně menší než riziko nemoci pro všechny věkové skupiny, pro které je vakcína schválená a s rostoucím věkem dramaticky narůstá ve prospěch vakcíny, stejně tak pro osoby s rizikovými faktory," uvedli odborníci.

Podle nich bylo v dospělé populaci na konci března 54 procent těch, kteří se očkovat chtějí, ale očkováni nejsou. Tři pětiny z nich by se nechaly očkovat vakcínou Vaxzevria, jak britsko-švédská společnost AstraZeneca svou látku nazývá. "V tuto chvíli by se tak bylo ochotných vakcínou Vaxzevria určitě nechat očkovat 32 - 43 procent celé dospělé populace, tj. cca 2,8 - 3,7 milionu osob," uvedla skupina MeSES ve svém vyjádření.

Česko má podle ní objednáno dostatek vakcín pro celou populaci, ale velká část jich dorazí až později v průběhu roku. Odborníci míní, že by tak bylo vhodné snažit se získat další vakcíny dříve. Vedle jiného by to mohlo vést k rychlejšímu uvolnění kapacit v nemocnicích a také obnovení běžného života společnosti.

Dánsko nyní zjišťuje, zda existují možnosti, jak se podělit s chudšími zeměmi o vakcínu společnosti AstraZeneca. Ve čtvrtek o tom podle agentury Reuters informoval šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Dánské ministerstvo zdravotnictví ovšem uvedlo, že rozhodnutí, co udělat s nadbytečnými dávkami vakcíny, ještě nepadlo.

Mezioborová skupina pro epidemické situace je vědecký poradní orgán ministerstva zdravotnictví. Na webu ke své činnosti uvádí, že vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základě současných vědeckých poznatků a integruje přitom pohledy různých oborů, včetně například ekonomie, humanitních věd či práva.