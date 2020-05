Meruněk v Evropě bude nejméně od roku 2003

Holovousy (Jičínsko) - Letošní sklizeň meruněk v Evropě bude především kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 17 let. Bude to znamenat jejich zdražení, a to i na pultech českých obchodů. V Itálii, která je největším pěstitelem meruněk v Evropě, by se sklizeň měla meziročně propadnout téměř o 60 procent na 136.000 tun. Mrazy zdecimovaly i úrodu meruněk v Česku. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Meruňky jsou podle něj prvním ovocným druhem, u kterého má Evropa hotový odhad sklizně. "V hlavních pěstitelských zemích by letos měla sklizeň meziročně klesnout o 37 procent na 402.000 tun z loňských 640.000 tun. V porovnání s pětiletým průměrem to představuje propad o 29 procent. Vedle Itálie budou mít pokles i Francie a Španělsko," řekl Ludvík. Kromě mrazů v některých oblastech výsadby poškodilo i krupobití.

"Meruňky tak budou letos zcela jistě za jinou cenu, než byli lidé v minulých letech zvyklí. Nedá se počítat s tím, že v marketech budou v akcích za 25 korun za kilogram," řekl Ludvík. Podle serveru www.kupi.cz nyní běžně stojí kilogram meruněk 82,30 koruny. V řetězcích Kaufland, Billa a Lidl se dnes podle jejich akčních letáků prodával kilogram meruněk za cenu od 55 do 80 korun.

V Česku letošní úrodu meruněk zničily mrazové vlny z března a dubna. Sklizeň by se mohla podle Ludvíkova odhadu pohybovat na úrovni 20 až 30 procent normální sklizně, což pro ovocnáře znamená ztráty na úrovni 50 milionů korun. Meruněk se loni i předloni v ČR sklidilo asi 2000 tun, což představuje na evropské produkci podíl 0,4 procenta.

Ceny meruněk na českém trhu se tak řídí cenami v Evropě. Ukázalo se to před několika lety, kdy v Česku meruňky pomrzly. Ovocnáři, kteří tehdy do jejich záchrany před mrazy investovali, stejně nic nevydělali. "Nakonec meruňky prodávali za 15 až 20 korun, protože z Itálie, kde byla nadprodukce, se sem vozili za 12 korun za kilogram," uvedl Ludvík.

Letošní mrazové vlny poškodily i další ovocné druhy, zejména peckoviny jako švestky, třešně a višně. Odhady vyčíslení škod z mrazů na ovoci by měli mít ovocnáři v červnu.

Vývoj sklizně meruněk v ČR v produkčních sadech v letech 2009 až 2019:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 meruňky 3556 1871 2210 662 811 1926 2109

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský