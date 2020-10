Merkelová vyzvala Němce ke statečnosti v cestě za sjednocováním

Postupim/Berlín - Kancléřka Angela Merkelová při příležitosti oslav 30. výročí znovusjednocení země vyzvala Němce, aby i kvůli koronaviru statečně pokračovali v další cestě za jednotou. V důsledku pokračující pandemie nemoci covid-19 se dnes v Německu nekonají žádné hromadné oslavy se stovkami tisíc lidí a v ulicích nepanuje bujaré veselí. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval k vybudování památníku revoluce z 1989.

"Dnes musíme být opět stateční," řekla Merkelová v braniborské metropoli Postupimi, která je dějištěm dnešního svátku německé jednoty. "S odvahou se vydat na novou cestu tváří v tvář pandemii, s odvahou překonat rozdíly mezi východem a západem, které stále ještě přetrvávají," prohlásila. Dodala, že Německo se dnes i díky odvaze východních Němců může radovat z třicátého výročí svobody a míru jednotné země.

Pandemie výrazně ovlivnila dopolední ekumenickou bohoslužbu v postupimském kostele svatých Petra a Pavla. Do kostela kvůli dodržení vzájemného odstupu mohlo jen 130 lidí, mezi kterými byli prezident Frank-Walter Steinmeier, kancléřka Angela Merkelová, braniborský premiér a předseda Spolkové rady Dietmar Woidke či předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble.

Při bohoslužbě evangelický biskup Christian Stäblein vyzval ke vzájemné podpoře. "Kde se rozděluje, tam věcí neubývá, ale přibývá," řekl Stäblein. Podobně hovořil katolický berlínský arcibiskup Heiner Koch. "Stavíme mosty, nenecháme nikoho stát stranou a už vůbec ne menšiny," prohlásil.

V poledne pak začala slavnost v postupimské multifunkční hale Metropolis, kam byl vstup kvůli pandemii rovněž omezen jen na vybrané návštěvníky. Vedle ústavních činitelů byla pozvána i veřejnost v zastoupení občanských delegací ze všech 16 německých spolkových zemí.

Na úvod pronesl projev Woidke, který vyzval k tomu, aby Němci na východ Německa nahlíželi i jako na vzor. "Od východu je možné se učit," řekl. Jako příklad zmínil sebevědomý přístup žen, systém jeslí a školek pro děti či existenci poliklinik jako center zdravotní péče.

V části Postupimi, jejíž historický střed se změnil v dějiště oslav a výstavu německé jednoty, platí povinnost nosit roušky. Na pořádek v ulicích pak dohlíží na 2500 policistů.

Vzpomínkové akce se konají i v dalších částech Německa. Bavorský premiér Markus Söder označil na dnešním setkání se saským kolegou Michaelem Kretschmerem sjednocení Německa za historický dar. Dodal, že bez odvahy východních Němců a bez jejich touhy po svobodě by k opětovnému spojení země nikdy nedošlo.

Prezident Steinmeier vyzval k vybudování památníku revoluce z 1989

Německo by mělo vybudovat památník, který by připomínal odvahu východních Němců vedoucí k pádu diktatury v někdejší Německé demokratické republice (NDR). V Postupimi k tomu v projevu k dnešnímu výročí třiceti let od německého znovusjednocení vyzval německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Prohlásil také, že současné Německo je tím nejlepším v celé německé historii, ačkoli stále ještě mnoho práce ve sjednocování zbývá.

Ačkoli v Německu znovusjednocení země připomíná řada míst, skutečný památník poklidné revoluce v NDR podle prezidenta chybí. "Nepotřebuje ale Německo také význačné místo, které bude více než památníkem, které bude upomínat na podněty svobody a demokracie mírumilovných revolucionářů?" položil si otázku Steinmeier. "Místo, které bude připomínat, že východní Němci vzali osud do svých rukou a že se sami osvobodili," dodal.

Steinmeier poukázal na to, že jiné význačné dějinné události a kroky taková památná místa mají. Jako příklad zmínil kostel svatého Pavla ve Frankfurtu nad Mohanem, kde v roce 1848 zasedl takzvaný frankfurtský sněm, což bylo první shromáždění demokraticky vybraných zástupců Německého spolku. Hovořil také o spojení první republiky s Výmarským národním shromážděním či o bonnském Koenigovu muzeu, kde v září 1948 zasedla Parlamentní rada, předchůdce dnešního Spolkového sněmu.

"Takové výjimečné místo poklidná revoluce nemá," řekl prezident. "Je to hvězdná chvíle, která bude mít věčné místo v naší demokratické historii," uvedl.

Steinmeier v projevu uznal, že ani 30 let po spojení není Německo tam, kde by chtělo být. "Zároveň jsme dále, než si myslíme," řekl. Připomenul, že proces "srůstání" dopadl tvrději na východ než na západ a že východ je plný příběhů zničených osudů a také míst, kde chybí generace mladých lidí.

Heslo někdejších východoněmeckých demonstrantů "Národ jsme my" nyní podle prezidenta znamená, že národem jsou všichni bez rozdílu. Spojení Německa a jeho utváření migrací a integrací vedlo k tomu, že země je různorodá a pestrá. Když se nyní Němci ohlédnou, uvidí společnou cestu ke sjednocené, svobodné a demokratické zemi uprostřed Evropy. "Na to jsme v tento den oprávněně hrdí a žádná pandemie nám v tom nemůže zabránit," řekl.

"Ano, dnes žijeme v tom nejlepším Německu z celé historie," prohlásil prezident Steinmeier. Ačkoli se žádné velké oslavy kvůli koronaviru konat nemohou, na významu dne to nic nemění, dodal.