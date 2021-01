Merkelová vyslovila pobouření nad děním v americkém Kapitolu

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová kritizovala středeční násilnosti v budově Kapitolu, sídla Kongresu Spojených států. Kancléřka se rovněž pozastavila nad tím, že republikán Donald Trump dosud neuznal svou porážku v listopadových prezidentských volbách, které vyhrál demokratický kandidát Joe Biden.

Merkelová s prohlášením vystoupila na úvod tiskové konference k závěru zimního zasedání poslanců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU). Uvedla, že záběry z budovy Kongresu byly znepokojivé. "Pobouřilo mě to a zarmoutilo," řekla kancléřka.

"Velice lituji toho, že prezident Trump svou porážku do konce listopadu neuznal a neuznal ji ani včera (ve středu)," řekla Merkelová. Uznání porážky pak označila za základní pravidlo demokracie.

Na dotaz, jakým způsobem Trump ke středečním násilnostem ve Washingtonu přispěl, Merkelová řekla, že může jen zopakovat svou lítost nad tím, že republikánský prezident se dosud k volební porážce nepostavil čelem.

Merkelová rovněž dodala, že nepochybuje o hlubokých kořenech americké demokracie a že zvolený demokratický prezident Joe Biden otevře za dva týdny, až nastoupí do funkce, novou kapitolu americké demokracie.

Odpovědnost za násilí nese Trump, říká německý ministr zahraničí

Záběry útoku příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa na sídlo Kongresu USA jsou ranou do duše každého zastánce demokracie a odpovědnost za to nese dosluhující republikánský šéf Bílého domu. V dnešním komentáři zveřejněném v magazínu Der Spiegel to uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas, který zároveň vyzval republikány, aby se Trumpovi jasně postavili.

"Demokratický svět je šokován a zděšen. Ale to nestačí, demokraté z celého světa se musí semknout. Boj proti úzkoprsému zaslepení, proti netoleranci a proti rozdělení naší společnosti je naším společným bojem," napsal Maas. Podle něj by bylo nekritické ukázat prstem pouze na Ameriku, neboť i Německo čelí nenávistným skutkům. Jako příklad zmínil útok na synagogu v Halle či průnik demonstrantů proti karanténním opatřením na schody Reichstagu, sídla Spolkového sněmu.

"Jedno musí být zcela jasné. Ten, kdo si jako Trump slovíčkařením hraje s ohněm a kdo své stoupence neustále burcuje, ten nese odpovědnost za útok na srdce americké demokracie," je přesvědčen Maas. "Po celém světě můžeme sledovat, co se stane, když se radikální populisté dostanou k moci a systematicky štvou proti demokratickým institucím," uvedl.

Podle Maase radikální dav, který vzal ve středu útokem Kapitol, nezastupuje americkou většinu. "Naprostá většina amerických voličů stojí přesvědčeně za demokracií," napsal šéf německé diplomacie s tím, že americké volby byly hlasem proti pravicovému populismu. "To by měl Donald Trump konečně uznat. Každý republikán se špetkou odpovědnosti by se konečně měl Trumpovi postavit. Americké soudy jasně rozhodly, že tyto volby byly ve shodě se zákonem. Kdo to neuznává, neváží si vlastního národa," dodal Maas.

To, že Kongres USA dnes potvrdil jako vítěze loňských prezidentských voleb demokrata Joea Bidena, je pak podle Maase tou nejlepší odpovědí těm, kteří ve středu ve Washingtonu rozsévali chaos a nepokoj.

Závěrem svého příspěvku Maas popřál budoucímu prezidentovi Bidenovi a jeho viceprezidentce Kamale Harrisové dostatek sil k urovnání svárů v americké společnosti. "V boji za demokracii stojíme na vaší straně. Věrni americkému heslu E pluribus unum - z mnoha jeden," dodal Maas.

Trumpova hanba a útok na demokracii píší o USA německá média

Pokus o puč, útok na demokracii či Trumpovo hanebné finále. Takovými titulky dnes německá média informují o středečních násilnostech v USA, které zachvátily budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu. Do zákonodárného sboru pronikl dav příznivců dosluhujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa, aby zabránil potvrzení loňských listopadových voleb. V nich Trumpa porazil demokrat Joe Biden. Trump se s porážkou odmítá smířit a své příznivce burcuje tvrzením, že mu bylo vítězství ukradeno. Podle magazínu Der Spiegel je otázkou, zda ještě existuje naděje na lepší Ameriku. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier odsoudil události v USA, připsal je Trumpovi.

Bulvární deník Bild, který je nejprodávanějším v Německu, dnes napsal, že Amerika zažívá chvíle veliké ostudy. "Politici z celého světa jsou šokováni útokem Trumpových příznivců na Kapitol ve Washingtonu. Mnozí to považují za útok na demokracii," uvedl Bild. List připomenul slova některých amerických zákonodárců, kteří akci označili za pokus o puč.

Magazín Der Spiegel v komentáři uvádí, že odpovědnost za dění má Trump, který už před Vánocemi vyzýval své přívržence , aby se ve Washingtonu 6. ledna zúčastnili velkého protestu. "Buďte tam a buďte rozzuření!" napsal tehdy podle časopisu prezident. "A zuřivé to bylo," dodal Der Spiegel.

"Armáda fanatických Trumpových přívrženců vzala útokem Kapitol, sídlo amerického Kongresu, který ten den měl oficiálně a s konečnou platností potvrdit vítězství Joea Bidena," napsal Der Spiegel. Jindy formální hlasování obou kongresových komor ale skončilo evaukací zákonodárců, neboť prostory Kapitolu se staly dějištěm anarchistických scén, uvedl magazín. "Neuvěřitelné výjevy," poznamenal Der Spiegel.

Magazín se rovněž pozastavil nad tím, že Trump se ve videoposelství a v tweetech davu zastal a vyzval, aby si lidé tento den pamatovali. "Na tento den bude ale vzpomínat celá Amerika. Znepokojivé obrázky se vtisknou do kolektivní paměti Spojených států jako den hanby, kdy na instituce druhé nejstarší demokracie světa zaútočil běsnící dav," napsal Der Spiegel.

V dalším komentáři Der Spiegel poukazuje na to, že středeční dění ve Washingtonu byli dosud lidé zvyklí vídat v jiných zemích. "Takové scény lidé znají z padlých států a represivních režimů. Ne z USA, které se pyšní tím, že jsou kolébkou a ochráncem západních demokracií," dodal magazín.

"To, co se ve Washingtonu stalo, není Amerika, rozhodně ne," napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle deníku se stalo novým dnem Trumpova prezidentství to, že tisíce Trumpových přívrženců obsadily symbol americké demokracie. "A jen několik hodin předtím Trump před svými stoupenci jen přiléval olej do ohně, v den, kdy senátoři a kongresmani chtěli a měli splnit svou ústavní povinnost," uvedl FAZ. Ten poznamenal, že díl viny nesou i ti republikáni, kteří se zastávají Trumpa. "Prezidenta, který se vzpírá uznat porážku a který možná není při smyslech," dodal.

O ostudě podobně jako jiná německá média dnes psal i list Süddeutsche Zeitung, který násilné události ve Washingtonu označil za puč šílenství. "Je to ostuda Washingtonu," napsal deník. "Pokud se právní stát tomuto prezidentovi konečně nepostaví, pak prohrál," dodal.

Německý prezident odsoudil události v USA, připsal je Trumpovi

Středeční násilnosti ve Washingtonu, kde dav příznivců republikánského prezidenta Donalda Trumpa zaútočil na sídlo Kongresu USA, dnes v mimořádném vystoupení odsoudila hlava německého státu Frank-Walter Steinmeier. Německý prezident mimo jiné prohlásil, že to byl Trump, kdo dav vyburcoval, ale že nepochybuje o tom, že demokratické instituce jsou silnější a mocnější než lži a vzájemné štvaní.

"Mírové předání moci je základem demokracie," řekl Steinmeier. "Ozbrojený dav povzbuzený úřadujícím prezidentem, který na tento základní kámen nedbá, zaútočil na Kongres USA. Byl to útok na srdce americké demokracie a ten útok stál, jak jsme se dosud dozvěděli, čtyři lidské životy," uvedl.

Scény, které se odehrávají v nejmocnější a nejstarší demokracii světa, jsou podle Steinmeiera výsledkem lhaní a ještě většího lhaní. "Jsem si ale jistý, že americká demokracie je silnější než nenávist. Demokratické instituce jsou silnější než štvaní a lhaní," řekl.

Zdůraznil, že Německo bude spolupracovat se zvoleným prezidentem Joeem Bidenem a také se všemi demokraticky smýšlejícími lidmi, nehledě na to, zda se hlásí k Demokratické či Republikánské straně. "Pochodeň demokracie bude opět jasně zářit," zdůraznil.

Steinmeier poukázal na vývoj v USA jako na důkaz toho, jak může být demokracie křehká, pokud o ni není pečováno. V této souvislosti připomněl čin německých demonstrantů, kteří během srpnového protestu proti karanténním opatřením pronikli přes hrazení na schody Reichstagu, který je sídlem německého Spolkového sněmu. Němečtí politici tehdy na událost reagovali pobouřeně.

"Své dnešní poselství proto adresuji nám všem. Nenávist a štvaní ohrožují demokracii, lži ohrožují demokracii, násilí ohrožuje demokracii. Mějme to na paměti obzvláště v těchto těžkých časech pandemie a právě v letošním volebním roce," upozornil Steinmeier na parlamentní volby, které Německo na konci září čekají. "Naše demokracie je důležitější než naše neshody," dodal.