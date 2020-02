Merkelová: Volba durynského premiéra hlasy AfD je neodpustitelná

Berlín - Volba durynského ministerského předsedy, pro něhož ve středu hlasovali křesťanští i svobodní demokraté spolu s politiky Alternativy pro Německo (AfD), je podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) neodpustitelná. CDU se na takové vládě podílet nesmí, zdůraznila šéfka německé vlády při návštěvě Jihoafrické republiky. Poznamenala také, že středa byla špatným dnem pro demokracii.

Politik svobodných demokratů (FDP) Thomas Kemmerich byl ve středu o jediný hlas překvapivě zvolen ministerským předsedou východoněmeckého Durynska. Stal se tak prvním premiérem některé z německých spolkových zemích, který uspěl i díky hlasům pravicově populistické až extremistické AfD. To vzbudilo bouřlivé reakce a kritikou dnes nešetřila ani Merkelová.

"Byl to špatný den pro demokracii. Byl to den rozchodu s hodnotami a přesvědčením CDU," uvedla šéfka německé vlády, která v čele křesťanských demokratů stála 18 let. Dosahovat parlamentních většin s AfD podle ní není možné. Výsledky středečního hlasování musí být podle ní "vzaty zpět".

Nynější šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová je pro to, aby se v Durynsku uskutečnily předčasné volby.

Volbu kritizují i němečtí Židé

Kritikou po zvolení prvního ministerského předsedy v některé z německých spolkových zemí hlasy Alternativy pro Německo (AfD) nešetří německé židovské organizace. Mluví o potvrzení svých nejhorších obav. Objevují se také srovnání s dobou, kdy se vlády v Německu ujali nacisté. Premiérem východoněmeckého Durynska se ve středu díky podpoře svobodných demokratů (FDP), křesťanských demokratů (CDU) a AfD překvapivě stal Thomas Kemmerich (FDP).

"Výsledek dnešní (středeční) volby ministerského předsedy v Durynsku je pro nás potvrzením našich nejhorších obav," uvedla v prohlášení ze středečního večera židovská obec v Durynsku. Společné hlasování politiků CDU, FDP a AfD považuje za porušení dosavadního tabu. "Co se dnes stalo skutečností, musí se stát znovu nemyslitelným," poznamenala k hlasování dvojice tradičních stran s uskupením, jehož někteří politici nechvalně prosluli kontroverzními výroky o době nacismu a holokaustu.

"Durynsko by mělo zůstat domovem židovského života," uvedl šéf tamní židovské obce Reinhard Schramm. "To bude s vládou zvolenou pravicově extremistickými silami stále těžší, ne-li nemožný úkol," vyjádřil své obavy.

Místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner dnes svou kritiku zaměřil především na FDP, která má podle něj obrovský problém s věrohodností. Pokud šéf strany Christian Lindner, který je dnes v Durynsku, aby situaci řešil, věděl o úmyslech Kemmericha a souhlasil s nimi, měl by podle něj rezignovat. "Durynský debakl" podle Heubnera také dává připomenout, kolik nacistů po válce našlo svou politickou domovinu v FDP.

K období nacismu se ve svém vyjádření na twitteru vrátil také dosavadní durynský premiér Bodo Ramelow (Levice), který zveřejnil citát z roku 1930, v němž si nacistický vůdce Adolf Hitler pochvaluje, že jeho strana dosáhla svého největšího úspěchu v Durynsku. Pod citát připojil dvě fotografie. Jedna z nich ukazuje podání ruky mezi Hitlerem a bývalým říšským prezidentem Paulem von Hindenburgem, který nacistického vůdce jmenoval kancléřem. Druhá fotografie pak zachytila středeční podání ruky mezi novým durynským premiérem Kemmerichem a radikálním šéfem durynské AfD Björnem Höckem.

Německá média kritizují volbu durynského premiéra s podporou AfD

O porušení tabu, bezpříkladné politické nezodpovědnosti, ráně pro demokracii nebo politickém zemětřesení píší německá média poté, co byl ve středu v Durynsku zvolen první zemský premiér s podporou pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Dopady jsou podle komentářů patrné v celé zemi.

"To, co se odehrálo v zemském sněmu v Erfurtu, je akt bezpříkladné politické nezodpovědnosti," píše deník Westfalen-Blatt k volbě svobodného demokrata Thomase Kemmericha durynským ministerským předsedou hlasy jeho FDP, Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a právě AfD. "Politická kultura naší země dostala brutální ránu pod pás, která bude ještě dlouho cítit," míní.

"Zřejmě byly všechny prostředky a porušení tabu dobré, aby se dosáhlo politických cílů. Je to hořká prohra pro důvěru lidí v parlamentární demokracii," poznamenává list Thüringer Allgemeine. "Skandál v Durynsku symbolizuje posilování (politických) okrajů," konstatuje zase Neue Osnabrücker Zeitung, podle něhož je Německo v hluboké a velmi nebezpečné krizi. "Společnost se rozděluje. Radikalizuje se," píše deník.

Vinu za středeční překvapivou volbu Kemmericha, který o jediný hlas porazil dosavadního premiéra Boda Ramelowa (Levice), vidí německá média především na straně durynské FDP a CDU. Podle komentářů nikdy neměly přistoupit na hlasování, z něhož mohl vítězně vyjít kandidát s podporou AfD. "Tvrdit poté, že jsou to tajné volby a člověk neví, kdo koho volí, je zradou na voličích CDU a FDP," je přesvědčen Thüringer Allgemeine.

"Prohráli také voliči. Jejich vůle byla pošlapána. V Thomasi Kemmerichovi získávají ministerského předsedu z frakce, která se do zemského sněmu dostala jen nanejvýš těsně," píše Badische Neueste Nachrichten o zvláštní situaci, kdy je premiérem člen nejslabší parlamentní strany.

Důsledky historické volby se ale podle tisku netýkají jen východoněmecké spolkové země s 2,2 milionu obyvatel, jsou mnohem širší. "Na spolkové úrovni jsou dopady ještě vážnější. SPD, Zelení a Levice stejně jako celá liberální veřejnost musí nyní vycházet z toho, že na slovo CDU a FDP se nedá spolehnout," míní. "Poroste nedůvěra - a strach."