Berlín - Štvanice a nenávist nemají podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) v právním státu co dělat. Šéfka německé vlády se tak dnes vyjádřila na tiskové konferenci v Berlíně k dění ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici), kde v neděli odpoledne radikálové napadali přistěhovalce a osoby jiného než německého vzhledu. Útoky dnes odsoudil také ministr vnitra Horst Seehofer (CSU), který saské policii nabídl spolkovou pomoc. Při pondělních protestech v Chemnitzu utrpělo podle policie zranění 18 demonstrantů a dva policisté. Policie připustila, že měla nasadit více lidí.

"Za prvé, v noci ze soboty na neděli byl zabit člověk a naštěstí jsou už zatčeni podezřelí. Je to hrozná událost," připomněla dnes Merkelová vraždu pětatřicetiletého Němce, která útokům na přistěhovalce předcházela. Z vraždy jsou podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie; oba jsou ve vazbě.

"Za druhé, to co jsme potom viděli, je něco, co v právním státu nemá žádné místo. Máme videozáznamy, které ukazují, že se odehrály štvanice, že se lidé srocovali, že na ulicích byla nenávist, a to nemá s naším právním státem nic společného," zdůraznila šéfka německé vlády po jednání s premiérem Chorvatska Andrejem Plenkovičem.

Zároveň ocenila Seehoferovu nabídku pomoci saským úřadům pro případ, že ji budou potřebovat k prosazení dodržování pořádku a práva.

Seehofer dnes stejně jako Merkelová vyjádřil soucit pozůstalým po zavražděném. Zároveň zdůraznil, že tento případ a jeho dopad na společnost nemůže sloužit jako výzva k násilí nebo výtržnostem. Pro to není v právním státu žádné místo.

Saský premiér Michael Kretschmer (CDU), jehož vláda je za přístup k pravicovým radikálům opakovaně terčem kritiky, dnes uvedl, že stát si nenechá vzít mocenský monopol. Události z Chemnitzu podle něj ukazují, že v boji proti pravicovému extremismu není možné polevit.

V Chemnitzu bylo zraněno 18 protestujících a dva policisté

Při pondělních demonstracích ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici) utrpělo zranění 18 protestujících a dvojice policistů. V tiskové zprávě to uvedla policie, která do akce nasadila 591 strážců zákona. Přesto připouští, že jich na zvládnutí dvou protestních akcí, kterých se dohromady zúčastnilo kolem 7500 lidí, mělo být víc.

Policejní bilance zahrnuje také 43 trestních oznámení, z nichž deset se týká hajlování a používání symbolů zakázaných organizací. Toho se dopouštěli účastníci protestu Pro Chemnitz, na který se sjeli lidé i z Berlína, Braniborska, Durynska nebo Dolního Saska. Mezi účastníky této demonstrace byli podle policie také pravicoví extremisté a fotbaloví hooligans.

Z řad demonstrace Pro Chemnitz i od účastníků opačně zaměřené demonstrace pořádané stranou Levice občas létaly lahve a petardy; policie na obou stranách zaznamenala také lidi, kteří se v rozporu se zákonem maskovali. V některých případech museli policisté nasadit i vodní děla a slzný plyn.

Protestu pravicově populistického hnutí Pro Chemnitz se zúčastnilo kolem 6000 lidí, na protidemonstraci se jich sešlo asi 1500.

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci na neděli vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva mladí muži z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Policie dnes uvedla, že nemá žádné poznatky o tom, že by dvojice podezřelých jednala v sebeobraně.

Už v neděli odpoledne se kvůli činu uskutečnila dvojice protestů, do nichž se zapojili i pravicoví extremisté. Radikálové navíc napadali přistěhovalce a neněmecky vypadající osoby, což v Německu způsobilo pozdvižení.

Německá média píší o barbarství a nepřípustnosti štvanic

O barbarství, nepřípustnosti štvanic na jinak vypadající obyvatele a zatěžkávací zkoušce pro právní stát v Sasku píší německá média v souvislosti s děním ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici). Tam po vraždě pětatřicetiletého Němce došlo na útoky proti přistěhovalcům.

"Kde může dojít ke štvanicím, tam skončil právní stát," varuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Kdo vyzývá k "honu" na lidi jiného původu, je štváčem. Již účast na sroceních, z nichž jsou ohrožováni lidé, je trestná. Stát, a jenom stát, je zodpovědný za veřejnou bezpečnost," zdůrazňuje list. Zároveň má za to, že po vraždě v Chemnitzu zprvu vše fungovalo tak, jak mělo, když se rychle podařilo zadržet dvojici podezřelých mužů ze Sýrie a z Iráku.

"Národnost podezřelého nikdy neospravedlňuje rasistickou štvanici, jak se odehrála v neděli v Chemnitzu," konstatuje deník Stuttgarter Zeitung, podle něhož jsou takové události hnány těmi nejnižšími instinkty. "Braní spravedlnosti do vlastních rukou, po kterém tito lidé lační, je jen formou barbarství," upozorňuje list.

Noviny Mitteldeutsche Zeitung jsou přesvědčeny o tom, že lidé v Sasku jsou často neprávem poučováni, pokud jde o pravicový extremismus. "A přece je fakt, že je na Východě autoritářský a xenofobní způsob myšlení rozšířen daleko za řady příznivců AfD."

Süddeutsche Zeitung vidí chyby na straně vlády i policie, na kterou je toho podle listu moc. "Selhání bezpečnostních úřadů má systém. Už mnoho let vláda zlehčuje pravicový extremismus," míní deník. "Ministerský předseda Kretschmer a jeho vláda musí konečně pochopit, že pravicový extremismus představuje nebezpečí - nejen pro lidi s tmavou barvou pleti, ale pro soudržnost společnosti," píše Süddeutsche Zeitung.

"Právní stát v Sasku stojí před zatěžkávací zkouškou. Politici, policie a tajná služba musejí přesně sledovat, (co se děje), a postupovat důrazněji. Jinak série pravicově radikálních a xenofobních činů v Sasku nikdy neskončí. Pomůže jen jedna strategie: nulová tolerance. To platí ostatně i pro uprchlíky, kteří se zde dopustí trestného činu," míní zase list Neue Osnabrücker Zeitung.