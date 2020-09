Merkelová slíbila investice do zdravotních a hygienických úřadů

Berlín - Novými pracovními místy a investicemi chce německá kancléřka Angela Merkelová posílit síť zdravotních a hygienických úřadů v zemi. Prohlásila to na dnešní konferenci se zástupci hygieniků a spolkových zemí o výzvách v době pandemie nemoci covid-19. Zmíněným institucím, kterých je v Německu 375, chce spolková vláda do roku 2026 poskytnout čtyři miliardy eur (106 miliard korun).

"Každý den jste zde pro obyvatele, jste první, na koho se lidé se svými problémy obrací. Pomáháte s karanténními opatřeními a hledáním osob, které přišly do kontaktu s nakaženými, aby se přerušilo šíření infekce," ocenila Merkelová práci zdravotních a hygienických úřadů.

Dodala, že právě díky nim se daří udržet epidemickou situaci v Německu pod kontrolou. "To není samozřejmé. Při pohledu na jiné země se ukazuje, jak mohou vážnější následky vypadat," uvedla.

Vzájemnou spolupráci všech stupňů systému veřejné péče považuje kancléřka za klíčový prvek ve zvládnutí krize. "Hlášení infekcí, vyhledávání kontaktů, kontrola karantény, provádění testů. To jsou všechno úkoly, které by byly mimo dobu pandemie považovány za nepředstavitelné," řekla.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem je podle šéfky německé vlády nutné hledat nové cesty ke zlepšení a zefektivnění práce zdravotních a hygienických úřadů. Důležitým prvkem jsou investice do digitalizace, ale také do rozšíření personálního stavu. Do konce příštího roku chce Merkelová systém posílit o nejméně 5000 nových pracovních míst.

Nová a finančně dobře ohodnocená pracovní místa ve zdravotnických a hygienických úřadech považuje za klíčová i bavorský premiér Markus Söder, který odvedenou práci systému veřejného zdravotnictví v posledních měsících označil za nadlidskou. "To, že se Německu doposud dařilo krizí zvládat, je zásluhou zdravotnické služby," řekl. Zároveň varoval, že nastupující podzim a zima mohou být v kombinaci koronaviru a chřipky velmi dramatické a náročné.

Od počátku epidemie se v Německu nemoc covid-19 potvrdila u 252.298 lidí, z nichž zhruba 226.500 se už uzdravilo. Komplikacím souvisejícím s infekcí v Německu podlehlo 9329 lidí.