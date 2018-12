Brusel - Budoucí rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny bude mít za cíl pomoci konvergenci zemí se společnou měnou a bude domluven v kontextu budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie. V Bruselu to dnes novinářům řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Detaily mechanismu, do kterého se dobrovolně budou moci zapojit také členové evropského mechanismu směnných kurzů bez eura, podle ní vypracují ministři financí eurozóny.

"Bude to část evropského rozpočtu. Ministři financí o tom vedli dlouhé a kontroverzní diskuse, nyní to bylo předloženo Evropské radě, abychom to potvrdili. To se stalo, bude existovat rozpočet eurozóny," podotkla německá kancléřka.

O budoucím rozpočtovém nástroji dnes šéfové států a vlád 27 unijních zemí hovořili na "eurosummitu", který byl poslední částí prosincové vrcholné schůzky Evropské unie konané ve čtvrtek a dnes.

Podle českého premiéra Andreje Babiše nemá Praha se vznikem "kvazirozpočtu eurozóny" problém za podmínky, že věc nebude mít dopad na základní evropský rozpočet. Babiš se jednání eurosummitu také účastnil, byť v Česku se eurem neplatí.

Předseda Evropské rady Donald Tusk novinářům řekl, že schůzka se shodla i na podobě fungování budoucího mechanismu společného fiskálního jištění unijního Jednotného fondu pro řešení bankovních rizik (SRF) a reformě Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), jejíž podobu by měli ministři financí eurozóny připravit do června 2019. Měla by zajistit, že nástroj bude moci lépe fungovat při prevenci krizí a při pomoci s udržováním rozumné výše dluhů.

Rozpočtový nástroj vzniká a základě francouzsko-německého návrhu dosaženého letos v létě v německém Mesebergu. Euroskupina, tedy ministři financí zemí s eurem, by měla začít pracovat na jeho podobě, podmínkách, vzniku i načasování. Podle závěrů eurosummitu půjde o část evropského rozpočtu, konzistentní s ostatními politikami EU a pod strategickým vedením zemí eurozóny. V červnu příštího roku by mělo být odsouhlaseno, jak přesně bude nástroj vypadat.