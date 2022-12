Berlín - Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová připustila chyby ve své politice vůči Rusku. "Měli jsme na ruskou agresivitu reagovat rychleji," řekla dlouholetá šéfka spolkové vlády týdeníku Die Zeit s odkazem na ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym. Stavbu plynovodního projektu Nord Stream 2 ani zpětně nepovažuje za chybu, informovala agentura DPA.

Rusko letos v únoru zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, válka si od té doby vyžádala desetitisíce životů. Ve světle těchto událostí Merkelová spolu s dalšími lídry zemí Evropské unie čelí kritice, že v období po anexi Krymu v roce 2014 měli s Kremlem jednat s větší důrazností. Kritici Merkelové vytýkají také to, že dopustila přílišnou závislost své země na ruských surovinách.

Merkelová v rozhovoru připustila, že po anexi Krymu neudělala dost pro to, aby Německo dodrželo závazek vůči NATO vynakládat na svou obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu. "Německo i přes zvýšení nedosáhlo dvouprocentního cíle," řekla Merkelová. "A ani já jsem kvůli tomu každý den nepronášela plamenné řeči," dodala.

Exkancléřka ovšem ani s odstupem nepovažuje za chybu schválení výstavby německo-ruského plynovodu Nord Stream 2, který měl umožnit zdvojnásobení dovozu energetické suroviny z Ruska do Německa, nakonec ale vůbec nebyl uveden do provozu. Zákaz projektu by podle Merkelové "nebezpečně zhoršil ovzduší ve vztazích s Ruskem". Závislost na ruském plynu navíc podle ní nebyla způsobena pouze společným plynovodem s Ruskem, ale i nižšími dodávkami plynu z Norska, Británie a Nizozemska.