Merkelová podle n-tv chce omezení pro neočkované proti covidu-19

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová chce zpřísnit omezení pro neočkované proti nemoci covid-19, v úvahu připadají mimo jiné odepření vstupu do vybraných zařízení či každodenní testování na pracovišti. Podle informací televize n-tv to dnes kancléřka řekla na jednání předsednictva její Křesťanskodemokratické unie (CDU). Tlak na neočkované se rozhodlo vyvinout Sasko, které chce od pondělí omezit vstup do kulturních, gastronomických a volnočasových zařízení. O podobném kroku uvažují i další spolkové země.

Merkelová vedoucím představitelům CDU řekla, že má obavy z rychlého šíření koronaviru. Uvedla také podle n-tv, že bude nezbytné přistoupit k přísným omezením pro neočkované. Výhody by tak zůstaly jen očkovaným a těm, kteří infekci prodělali. O zpřísnění podmínek pro neočkované by mohly spolkové země se spolkovou vládou jednat v příštím týdnu, na kdy je plánována společná konference. Přesný termín jednání tohoto grémia ale znám není.

Saská vláda dnes oznámila, že chce v pátek schválit nové karanténní nařízení, kterým zakáže vstup neočkovaných do restaurací, hospod, kin, divadel či na stadiony a že bez očkování nebude možné zúčastnit se ani velkých venkovních akcí. Pokud saská vláda nařízení schválí, platit by mělo od pondělí 8. listopadu.

Zostření karanténních podmínek zvažuje také Sasko-Anhaltsko. Tamní zemská ministryně zdravotnictví Petra Grimmová-Benneová řekla, že mezi možnostmi je snížení kapacity uzavřených prostor a také sportovních hal a že vyloučeno není ani omezení vstupu pro neočkované.

V Německu s 83 miliony obyvatel dostalo nejméně jednu dávku vakcíny 69,4 procenta populace, 66,7 procenta je pak plně imunizováno.