Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) neuvažuje o tom, že by parlament znovu požádala o vyjádření důvěry vládě. Řekl to dnes její mluvčí Steffen Seibert. O možnosti nového hlasování o důvěře se začalo spekulovat poté, co Merkelová v úterý nedokázala prosadit, aby jí podporovaný Volker Kauder znovu stanul v čele poslanecké frakce vládní konzervativní unie CDU/CSU. Podle pozorovatelů tím šéfka vlády ztratila velkou část autority.

"Jasné ne," odvětil dnes Seibert na dotaz novináře na vládní tiskové konferenci.

K tomu, aby kancléřka a její kabinet opět požádaly o důvěru, vyzval v úterý například šéf opozičních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner. O nutnosti požádat o důvěru alespoň ve vlastním poslaneckém klubu hovoří také některá média kvůli tomu, že úterní hlasování je do značné míry interpretováno jako vypovězení poslušnosti Merkelové.

Kancléřčin blízký spojenec Kauder při výběru šéfa frakce prohrál s Ralphem Brinkhausem poměrem hlasů 112 ku 125. Pozorovatelé přitom očekávali, že padesátiletý Brinkhaus, který kandidoval navzdory přání Merkelové, získá maximálně třetinu hlasů. I proto je jeho vítězství vnímáno jako jasná porážka premiérky.

"Je to hodina demokracie a v té existují i porážky, na tom není co přikrášlovat," řekla k tomu v úterý sama Merkelová. Brinkhausovi zároveň nabídla úzkou spolupráci. Brinkhaus zase poznamenal, že frakce stojí za kancléřkou.

Německý tisk píše o ztrátě autority Merkelové

O dramatické ztrátě autority kancléřky Angely Merkelové (CDU), o povstání poslanců nebo o vládní koalici, která už nemá budoucnost, píší německá média poté, co Merkelová v úterý nedokázala na post šéfa poslanecké frakce konzervativní unie CDU/CSU prosadit svého kandidáta. Po 13 letech tak jí podporovaného Volkera Kaudera nečekaně vystřídal Ralph Brinkhaus.

"Jaký úpadek autority: kancléřka ztrácí svého nejdůležitějšího důvěrníka Volkera Kaudera a přístup k centru své vládní moci. Velká koalice už nemá žádnou budoucnost," píše v komentáři server Spiegel Online. "Ztráta autority přichází plíživě. Úbytek důvěry, zklamání, hněv se nejprve určitou dobu hromadí a pak si prorazí cestu," míní web, podle něhož by v situaci Merkelové už někteří impulzivnější politici skončili.

Jako důvody ztráty autority média uvádějí třeba to, že Křesťanskodemokratická unie od roku 2000, kdy je Merkelová v jejím čele, opustila řadu pravicových pozic, což části poslanců vadí. Dalším důvodem mohou být i neustálé spory v koalici a přesvědčení, že Merkelová ztrácí cit pro náladu mezi poslanci i veřejností.

"Angela Merkelová bude muset zvážit, zda frakci nebo Spolkový sněm jako celek požádat o vyjádření důvěry. Od tohoto úterý si kancléřka nemůže být jistá podporou vlastních lidí," konstatuje list Süddeutsche Zeitung. Deník Hannoversche Allgemeine Zeitung už úterní hlasování považuje za vyjádření nedůvěry kancléřce, která se z něho zřejmě nezotaví. Debaty o změně v čele strany a vlády budou získávat na intenzitě, míní.

O vyjádření nedůvěry píše i řada dalších médií, včetně listu Freie Presse. "Eroze moci Merkelové pokračuje. Merkelová je stále slabší šéfkou nadále oslabujícího kabinetu. Podzim její vlády přišel," uvedl deník. Také další listy vnímají situaci Merkelové jako velmi složitou. Handelsblatt píše o povstání proti Merkelové, Stuttgarter Zeitung o tom, že její moc nyní nemá žádné základy, a Landeszeitung o tom, že kancléřka promeškala vhodný okamžik pro svůj odchod.