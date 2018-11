Berlín/Madrid - Spolková kancléřka Angela Merkelová odletěla na summit skupiny G20 do Buenos Aires až dnes ráno, a to linkou španělské společnosti Iberia z Madridu. Německý vládní speciál, jímž vyrazila Merkelová do Argentiny ve čtvrtek, se totiž musel kvůli technické závadě vrátit do Německa. Německé letectvo dnes vyloučilo, že by příčina přerušení kancléřčina letu měla kriminální pozadí, uvedla agentura DPA.

Vládní airbus, kterým německá delegace ve čtvrtek večer zamířila z Berlína do Buenos Aires, se musel zhruba po hodině letu nad Nizozemskem obrátit a přistál na letišti u Kolína nad Rýnem. Média v noci na dnešek uvedla, že letadlu přestal fungovat komunikační systém. Merkelová přenocovala v Bonnu a dnes časně ráno celou delegaci německý letoun dopravil do Madridu.

Německý deník Rheinische Post dnes nad ránem s odvoláním na své zdroje napsal, že vláda prošetřuje i variantu, že závada mohla mít "kriminální pozadí". Mluvčí německého letectva ale dnes agentuře DPA řekl, že "neexistuje absolutně žádný náznak na kriminální pozadí incidentu".

Za problémem vládního letounu stála podle velitele německé vládní letky Guida Henricha závada na transformátoru s usměrňovačem, který je srdcem elektrického systému stroje, neboť zajišťuje napájení přístrojům na palubě proudem vyrobeným turbínami. Vadná jednotka tak nedodávala elektřinu nejen komunikačnímu systému, ale také různým hydraulickým zařízením. Podle neoficiálních informací tak pilot například před přistáním v Kolíně nemohl vypustit nádrže s palivem, aby stroj odlehčil. V kokpitu také nefungovala řada ukazatelů, což bránilo bezpečnému letu.

Piloti vládního speciálu se rozhodli cestu do Jižní Ameriky přerušit a vrátit se zpět do Německa. Nouzové přistání na letištích v Amsterodamu či Londýně nebylo podle německých médií kvůli nefunkčnímu systému možné. Nakonec se pilotům podařilo spojit se s řízením letového provozu satelitním telefonem a naplánovat přistání na letišti mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem.

Že nebyla technická závada na vládním speciálu nijak zanedbatelná, potvrdila i samotná kancléřka. "Byla to vážná porucha," řekla dnes brzy ráno novinářům v Bonnu, kde strávila noc v hotelu. Zároveň vyzdvihla výkon posádky airbusu a velení "nejzkušenějšího kapitána" vládní letky.

Podle Spiegel Online byla o problému kvůli závažnosti okamžitě informována ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Henrich ale na dotaz, zda stroji hrozilo nějaké riziko, odpověděl, že ne.

Kvůli cestě linkovým spojem neodletěla do Argentiny celá německá delegace. Na palubu se například nedostal kancléřčin manžel Joachim Sauer, naopak vicekancléř Olaf Scholz, vládní mluvčí Steffen Seibert a poradce pro zahraniční politiku Jan Hecker letenky získali.

Porouchaný stroj je podle Henricha již opravený, kancléřka se do vlasti ale vrátí jiným vládním speciálem. Ten byl sice již ve čtvrtek připraven k letu, k dispozici podle německých médií ale nebyla posádka.

Let z Madridu do argentinské metropole trvá téměř 13 hodin, kancléřka proto dnes nestihne plánovaná bilaterální jednání včetně těch s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou čínského státu Si Ťin-pchingem. Zda bude možné tato setkání odložit na sobotu, zatím není jasné. Na dnešní společné večeři prezidentů a premiérů zemí G20 by Merkelová být měla.

DPA připomněla, že se nejedná zdaleka o první problém německé vládní letky. Před pár dny měl potíže s letadlem na cestě po Africe německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Už na konci letošního června nemohl prezident kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska. Problémy mělo v polovině října i letadlo Konrad Adenauer, jímž ve čtvrtek letěla Merkelová: vicekancléř Olaf Scholz se kvůli hlodavcům, kteří stroj poškodili, musel minulý měsíc z Indonésie vracet běžným linkovým letem.