Merkelová ocenila návrh Evropské komise, chce silnější Evropu

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) dnes ocenila složení Evropské komise, jak ji v úterý navrhla její příští šéfka Ursula von der Leyenová. V projevu před parlamentem se Merkelová také vyslovila pro větší roli Evropy ve světě i při ochraně klimatu a také pro posílení transatlantického spojenectví. Varovala před dopady obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Německá vláda se také bude do poslední chvíle snažit, aby se brexit uskutečnil s dohodou, řekla Merkelová. SRN je ale připravena i na opačnou možnost.

Evropa bude podle Merkelové oslabena brexitem. "Na druhé straně je to právě ta doba, aby rozvinula novou sílu. A mám za to, že nová Evropská komise představená včera Ursulou von der Leyenovou jde přesně tímto směrem. Globálně zaměřená komise, která chce evropskou roli ve světě upevnit," uvedla v pravidelné rozpravě ke státnímu rozpočtu.

Posílení role Evropy ve světě je podle Merkelové nutné i proto, že už není "žádný automatismus tak jako za studené války, že Spojené státy převezmou roli ochránce nad Evropou". Přesto jsou i nadále vztahy s USA klíčové a Merkelová je pro jejich prohloubení. Ze strany Německa k tomu má přispět i to, že Berlín bude pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu směrem ke dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP), tak jak požaduje Washington. Spojené státy často kritizují právě Němce za neplnění tohoto závazku.

Vedoucí roli ve světě by podle Merkelové měla Evropa převzít i v oblasti boje proti klimatickým změnám. "Evropa musí být motorem klimatické politiky," míní. "Nedělat nic není alternativa," poznamenala dále s tím, že dnešní nečinnost by vedla k mnohem vyšším nákladům na zvládnutí klimatických změn v budoucnosti. Německo podle ní musí dělat více především v dopravní oblasti.

Větší zodpovědnost za multilaterální svět, který si přeje udržet, do budoucna podle šéfky německé vlády vedle Evropy ponese i Čína, v níž na své návštěvě minulý týden apelovala i za dodržování lidských práv. Merkelová dnes také varovala před negativními dopady obchodních sporů mezi USA a Čínou a vyslovila se pro hledání takových řešení v mezinárodním obchodě, z nichž budou mít prospěch obě strany.

Merkelová: Německo bude dělat vše pro brexit s dohodou

Německá vláda se podle kancléřky Angely Merkelové (CDU) bude do poslední chvíle snažit, aby se brexit uskutečnil s dohodou. Spolková republika je ale připravena i na opačnou možnost. Merkelová to dnes, tedy přesně 50 dní před plánovaným datem vystoupení Británie z Evropské unie, řekla v projevu před Spolkovým sněmem.

"Pořád máme všechny šance dosáhnout uspořádaného brexitu a německá vláda se bude až do posledního dne zasazovat za to, aby to bylo možné. Ale řeknu také, že jsme připraveni i na neuspořádaný brexit," nechala se slyšet německá kancléřka.

Poznamenala také, že po vystoupení tohoto důležitého člena společenství bude mít Evropská unie hned přede dveřmi ekonomického konkurenta, a to navzdory tomu, že půjde o zemi, s níž bude chtít mít nadále úzké a přátelské vztahy.