Merkelová: Německo musí v diplomacii vyvažovat hodnoty a zájmy

Lipsko/Berlín - Křesťanští demokraté i celé Německo musí ve své zahraniční politice dobře vyvažovat hodnoty a zájmy, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová. Týká se to podle ní i vztahu k zemím jako je Čína a Rusko, s nímž by si přála dobré sousedské vztahy. Merkelová to dnes řekla na sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Lipsku.

"Vždy pro nás bylo typické, že jsme dokázali spojovat hodnoty a zájmy. To bychom měli i nadále," řekla dnes zhruba tisícovce delegátů Merkelová, která v čele CDU stála až do loňského prosince, celkem více než 18 let. "Naše hodnoty jsou nezlomné, když myslíme na to, že se zasazujeme za lidská práva na celém světě a třeba i v Číně a Hongkongu v těchto dnech. Ale naše zájmy také hrají roli, když jde o to, že Čína je dnes naším největším obchodním partnerem," poznamenala. To samé podle ní platí také pro Rusko, s nímž by si přes všechny stávající problémy přála dobré sousedství.

Šéfka německé vlády zdůraznila, že proto je právě dnes nutná jednotná a silná Evropa. Připomněla také, že se přesně před 14 lety ujala postu kancléřky, a za tu dobu se svět zásadně změnil - multilateralismus, který se Německo snaží důsledně zastávat, je pod tlakem, objevují se nové obchodní spory a najednou je třeba obhajovat svobodný obchod.

Své straně pětašedesátiletá politička poděkovala za to, že za ní tak dlouho stojí. Sama se dnes od delegátů dočkala potlesku vestoje. Díky přišly také z úst Ursuly von der Leyenové, která se na lipském sjezdu s křesťanskými demokraty loučí, protože od prosince povede novou Evropskou komisi.