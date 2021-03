Merkelová nadále považuje společný nákup vakcín za správný

Berlín - Společné pořízení vakcín proti nemoci covid-19 v rámci Evropské unie byla správná cesta, nákupy samotnými státy by otřásly základy jednotného unijního trhu. Dnes to v německém parlamentu prohlásila kancléřka Angela Merkelová, která poslance informovala o tématech začínajícího dvoudenního summitu EU.

Jedním z velkých témat bude požadavek Rakouska, které chce spolu s Českem a dalšími čtyřmi státy změnit klíč pro rozdělování vakcín. Tyto státy, které zejména kvůli dodatečnému přerozdělování vakcín nevyužitých některými zeměmi dostávají v přepočtu na obyvatele méně dávek, chtějí situaci napravit.

"Když se nyní při malých rozdílech vedou velké diskuze, tak si nechci představit to, když by některé státy očkovací látku měly a jiné ne," řekla o nynějších sporech Merkelová. Takové třenice by podle ní otřásly samotnými základy unijního trhu.

Rakousko spolu s několika státy chce pro sebe výhodnější rozdělení dodatečně získaných deseti milionů dávek, které ve druhém čtvrtletí dodá unii firma Pfizer. S tím však nesouhlasí další země v čele s Německem, Francií či Dánskem, podle nichž Rakousko a další ve svém portfoliu vakcín příliš vsadily na firmu AstraZeneca, která má největší zpoždění s dodávkami.

Velkou část projevu Merkelová věnovala pandemii a zhoršující se epidemické situaci v Německu. "To není německý fenomén, čísla rostou v celé Evropě," řekla. Zároveň varovala, že nynější vývoj je jiný než v předchozích vlnách a že britská mutace koronaviru, která je považována za nakažlivější, zcela mění povahu boje s infekcí.

"V podstatě čelíme zcela nové pandemii," řekla. Zdůraznila proto, že je nezbytné testovat. Zopakovala, že Německo poskytuje nejméně jednou týdně zdarma rychlotest svým obyvatelům, kteří by toho měli využívat, obzvláště pokud se scházejí s více lidmi. V této souvislosti zmínila jihoněmecký Tübingen, kterému se daří držet šíření infekce pod kontrolou. Podle odborníků je to díky tomu, že od počátku pandemie nabízí zdarma testování.

V závěru kancléřka řekla, že konec pandemie je díky očkování na dohled. "Nad koronavirem zvítězíme," zdůraznila.