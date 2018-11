Kolín nad Rýnem - Německá kancléřka Angela Merkelová musela dnes kvůli technické závadě na letadle přerušit cestu do Argentiny, kde se hodlá zúčastnit summitu dvacítky největších ekonomik světa G20. Stroj, ve kterém seděl také vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz, se musel nad Nizozemskem obrátit a vrátit do Německa, informovala agentura DPA. Na letišti v Kolíně nad Rýnem by měla německá delegace přestoupit do náhradního letadla.

Technická závada se na vládním airbusu Konrad Adenauer objevila zhruba hodinu poté, co letadlo vyrazilo z Berlína na cestu do Jižní Ameriky. Nad Nizozemskem se stroj obrátil a zamířil zpět do Německa, kde kolem 21:00 SEČ bezpečně přistál na letišti v Kolíně nad Rýnem. Letiště v západoněmeckém městě je centrálou vládní letky a navíc bylo blíž než Berlín.

Podle agentury DPA Merkelová právě vedla rozhovor s novináři, když k ní přistoupila letuška a se slovy "Je to důležité!" ji odvedla. Následně kancléřka zástupcům médií oznámila, že se stroj vrací do Německa.

Komplikace způsobila závada, kvůli které přestaly fungovat některé elektronické systémy, informovala DPA a připomněla, že se nejedná zdaleka o první problém vládní letky. Před pár dny měl problémy s letadlem na své cestě po Africe také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Už na konci letošního června nemohl prezident kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska.