Merkelová: Koronavirem se může nakazit až 70 procent Němců

New York/Tokio/Vídeň - Novým typem koronaviru by se v Německu mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel. Na tiskové konferenci to dnes s odvoláním na odborníky uvedla německá kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru vyzvala Němce, aby se během nadcházející epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel. Žádná drastická opatření, jaká přijala například Itálie, kancléřka na tiskové konferenci neoznámila. Německo má podle posledních údajů více než 1200 nakažených. Dnes potvrdilo třetí oběť nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.

V USA je již přes 1000 nakažených novým koronavirem

Spojené státy mají již přes 1000 případů onemocnění novým koronavirem. Od neděle se počet zdvojnásobil. Na nemoc zde zemřelo 31 osob. V Japonsku v úterý přibylo 59 nových případů. To je největší denní nárůst od vypuknutí onemocnění v zemi. Kvůli šíření nového typu koronaviru Rakousko do odvolání přerušilo železniční spojení s Itálií.

Nemocné hlásí již zhruba tři čtvrtiny amerických států. Nejvíce postiženým nadále zůstává stát Washington, kde bylo doposud oznámeno 279 nakažených a 23 obětí. Víc než 150 případů mají Kalifornie a New York, Massachusetts registruje 92 infikovaných. Zdejší guvernér vyhlásil stav nouze. První dva případy také potvrdil Michigan.

V New Rochelle na předměstí New Yorku zřídily úřady zvláštní zónu, v níž na dva týdny zavřely školy a další místa, kde se shromažďuje větší množství lidí. V okrese, kde se předměstí nachází, lékaři evidují již 108 nakažených a mnoho dalších lidí je v karanténě. Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma je tam největší koncentrace nakažených v USA. Stát Washington podle listu The Wall Street Journal dnes vyhlásí zákaz akcí s více než 250 účastníky ve třech nejhůře zasažených okresech.

Podle epidemiologů ze Stanfordovy univerzity se počet nakažených v USA prudce zvyšuje kvůli tomu, že americké úřady nejdříve využívaly nefunkční testy na koronavirus a nákazu ověřovaly u příliš malého počtu lidí. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zatím podstoupilo test na koronavirus kolem 8500 Američanů. Jižní Korea, která zaznamenala první případ koronaviru ve stejný den jako USA, přitom otestovala již více než 189.000 lidí a k dnešnímu dni eviduje již přes 7700 nakažených. CDC však uvedla, že by měla mít do konce tohoto týdne k dispozici na čtyři miliony testovacích sad.

Předmětem kritiky jsou také některé reakce vlády a výroky vysokých činitelů včetně prezidenta Donalda Trumpa. Podle epidemioložky Michelle Mellové politici obyvatele dostatečně nevybízeli k tomu, aby přijímali náležitá preventivní opatření. Ekonomický poradce prezidenta Larry Kudlow například nepravdivě hovořil o tom, že USA jsou "téměř hermeticky" chráněny před nákazou, a Trump sliboval, že by mohla být do tří až čtyř měsíců připravena vakcína, což je nereálný termín. "Problém je, že jak trhy nadále padají, prezident a jeho úderná skupina se podle všeho snaží spíše uklidnit investory, než zastavit šíření viru," prohlásila Mellová.

Zástupci Kongresu a Bílého domu v úterý jednali o opatřeních na podporu americké ekonomiky a zmírnění dopadů onemocnění na hospodářství i běžné Američany. Zatím se však nedohodli na konkrétních opatřeních. Hlavním bodem vládního návrhu, který musí schválit Kongres, je zatím blíže neupřesněné snížení daně z příjmu či daňová úleva ve výši až 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). Bílý dům také navrhuje pomoc pro malé podniky a zaměstnance, včetně těch, kteří nedostávají placenou nemocenskou. Trump se má dnes setkat s představiteli bank.

Rakouské osobní vlaky přestaly jezdit do Itálie

Kvůli šíření nového typu koronaviru dnes Rakousko do odvolání přerušilo železniční spojení s Itálií. Do země budou moci jezdit jen nákladní vlaky. Ve Vídni se ráno neotevřelo žádné z osmi státních muzeí. Kvůli vládnímu nařízení zůstanou Uměleckohistorické a Přírodovědné muzuem, Albertina či zámek Belvedere zavřené přinejmenším do konce března, informovala rakouská tisková agentura APA. V Rakousku se zatím potvrdilo 206 případů nákazy koronavirem.

Rakouská vláda v úterý oznámila, že kvůli infekci zakáže vstup do země všem italským občanům, kteří nebudou mít potvrzení od lékaře, že se koronavirem nenakazili. Nařídila také uzavření všech vysokých škol a zrušení akcí s více než 500 účastníky venku a s více než stem účastníků uvnitř budov. Zrušení svého programu následně oznámila řada divadel a kin včetně vídeňského divadla Burgtheater či Státní opery. Turistům se uzavřel také chrám svatého Štěpána v centru hlavního města.

Kvůli snaze zastavit šíření nákazy dnes Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) do odvolání přestaly jezdit s osobními vlaky do Itálie. Všechny vlaky, které běžně do této země míří, končí nyní v Innsbrucku či Villachu. Nákladní vlaky rakouských drah do Itálie a zpět budou dál jezdit, na hranicích se ale vždy vystřídají strojvůdci.

Z vládního nařízení, které ode dneška zakazuje shromáždění více než sta lidí uvnitř budov, jsou výslovně vyjmuty obchody s potravinami, nákupní centra a stravovací zařízení. Omezení se netýká ani hromadné dopravy či zasedání politických orgánů země, tedy především parlamentu a zemských sněmů.

Své instituce se dnes na základě vládního dekretu rozhodli uzavřít také ředitelé osmi státních muzeí ve Vídni. Přinejmenším do konce měsíce se návštěvníci nepodívají do Uměleckohistorického a Přírodovědného muzea, jejichž protilehlé budovy stojí u okružní třídy Ringstrasse, do nedalekého Muzea moderního umění v Muzejní čtvrti, Technického muzea, Muzea užitého umění, Albertiny a zámku Belvedere. Své expozice i čítárny uzavře do konce měsíce také Rakouská národní knihovna, která sídlí v někdejším sídle rakouských císařů Hofburgu.

Původně na pátek plánované slavnostní otevření nové pobočky muzea Albertina, které se soustředí na moderní umění, bylo odloženo na neurčito.

Podle Johanny Rachingerové, která předsedá grémiu ředitelů státních muzeí, bylo už v posledních několika dnech znát, že návštěvníků výrazně ubývá. Organizátoři zrušili také řadu akcí, pro které si pronajali prostory muzeí. Podle Rachingerové bude mít situace značný dopad na finanční kondici kulturních institucí. "Bude těžké dodržet naše rozpočty," uvedla.

V Rakousku se zatím potvrdilo 206 případů nákazy novým koronavirem. Celkem laboratoře provedly 5362 testů. Čtyři lidé se již z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, zotavilo. Nejvíce nakažených hlásí Vídeň (50), následují Dolní Rakousy (45), které hraničí s Českem i Slovenskem, a Tyrolsko (37) hraničící s Itálií.

Japonsko má největší nárůst počtu nově nakažených

V Japonsku bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem. To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí onemocnění, uvedla japonská televizní stanice NHK. Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény. Australská vláda nově představila zdravotní balíček pro boj s koronavirem a prodloužila zákaz cest do Itálie, napsala agentura Reuters.

Dnes byl v Japonsku nově potvrzen jeden nový případ onemocnění, a to v západní prefektuře Hjógo. Nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, v zemi podlehlo 19 osob, včetně sedmi z výletní lodi.

Australský premiér Scott Morrison představil balíček zdravotnických opatření za 2,4 miliardy australských dolarů (35,3 miliardy Kč). Ten zahrnuje zřízení klinik pro lidi s vysokými teplotami a zařízení pro bezplatné konzultace s lékaři prostřednictvím videohovoru.

Japonsko od vypuknutí onemocnění uzavřelo školy, zoologické zahrady, zábavní parky a drasticky omezilo veřejné akce. Ukazuje se však, že se onemocnění šíří na meších akcích, včetně restaurací a malých hudebních klubů. V Ósace se jako hlavní místa přenosu onemocnění ukázaly být čtyři malé hudební kluby. První případ se ve městě objevil 27. února a do úterý jich zde bylo 73, z toho 58 jich navštívilo čtyři menší hudební akce.

Jižní Korea má 242 nových případů onemocnění

Počet nových případů onemocnění koronavirem v Jižní Koreji opět výrazně vzrostl, když předchozí den byl počet nových případů nejnižší za 11 dní. Země dnes oznámila nově potvrzených 242 případů onemocnění COVID-19, v úterý jen 35. Celkem již v zemi onemocnělo 7755 osob, uvedlo jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Počet úmrtí stoupl o šest na 60. Korea má v Asii nejvyšší počet onemocnění po pevninské Číně.

Většina nových onemocnění je z jihovýchodního města Tegu a okolního regionu. Ze Soulu bylo oznámeno 52 nových případů, což je zatím nejvyšší denní nárůst v hlavním městě. Soul má zatím celkem 190 nemocných, upozornila agentura DPA.

Více než 60 procent dosud zaznamenaných onemocnění v zemi souvisí s kontroverzním náboženským hnutím Sinčchondži, které je silně zastoupené v Tegu a má spojení s Čínou.

Pevninská Čína má 24 nových případů a 22 úmrtí

Pevninská Čína hlásí 24 nově potvrzených případů onemocnění COVID-19. Celkem již bylo v zemi oznámeno 80.778 případů nemoci způsobené novým koronavirem. Počet mrtvých v úterý stoupl o 22 na celkem 3158. Oznámila to dnes národní zdravotnická komise.

Na dvacet šest vzrostl dnes počet obětí, které si vyžádalo sobotní zřícení hotelu ve městě Čchüan-čou na jihovýchodě Číny. Informovala o tom agentura AFP. Hotel sloužil k izolaci lidí, u nichž panovalo podezření, že se nakazili novým typem koronaviru.

V době neštěstí bylo v hotelu podle čínských úřadů 71 osob. Většinu se podařilo ze suti vyprostit živých. Tři lidé se stále pohřešují. Zatím posledního živého záchranáři našli pod troskami 69 hodin po kolapsu budovy. Jaký je jeho zdravotní stav není známo.

Počet nově nakažených v pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, v posledních čtyřech dnech klesal. Údaj za úterý se však proti předchozímu dni mírně zvýšil z 19 případů o den dříve. Z nově nakažených si jich však deset přivezlo nemoc ze zahraničí. Celkem tak počet osob v Číně, které se nakazily v zahraničí, stoupl na 79.

Všechny nové oběti jsou z centrální provinci Chu-pej, epicentra onemocnění. Z toho v hlavním městě provincie Wu-chan zemřelo nově 19 osob, napsala agentura Reuters.

Čínská státní televize oznámila, že v Pekingu je nově šest nových případů. Z toho pět nových pacientů přicestovalo do Pekingu z Itálie a jeden ze Spojených států. Televize však neuvedla, zda jsou to Číňané nebo cizinci. Další dva dovezené případy hlásí Šanghaj a po jednom provincie Šan-tung a Kan-su.

Írán: Lékaři, kteří zemřou v boji s COVID-19, jsou mučedníci

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí oznámil, že Írán bude prohlašovat zdravotní sestry a lékaře, kteří zemřou v boji s koronavirem, za mučedníky. Označení podle agentury AP má jejich rodinám zajistit finanční podporu.

Stále stoupající počet obětí koronaviru v Íránu naznačuje, že krize zatím zdaleka nebyla zažehnána. Podle úterní bilance nemoci COVID-19 v islámské republice podlehlo už 291 lidí a 8042 se nakazilo. Experti se však obávají, že země neinformuje o celém rozsahu nákazy. Írán je nejvíce koronavirem postiženou zemí na Blízkém východě.

Rodiny "mučedníků", což je označení, jež většinou dostávají íránští vojáci a příslušníci bezpečnostních složek, kteří zahynuli v akci, dostávají od státu finanční podporu. Cílem zvláštního titulu je také přisoudit náboženskou důležitost boji za šíitskou teokracii, uvedla AP.

Íránská státní agentura IRNA mezitím informovala, že se v Íránu začala šířit fáma, že koronavirus lze vyléčit alkoholem, načež na otravu podomácku vyrobeným alkoholem v jihoíránském Ahvázu zemřelo 37 lidí a 270 skončilo v nemocnici. Alkohol byl podle íránských médií kontaminovaný metanolem.

Bahrajn má nových 77 nakažených koronavirem, Irák ruší modlitby

Bahrajn ohlásil 77 dalších případů nákazy novým koronavirem. Jde o občany evakuované z Íránu. V blízkovýchodních státech je přes 8600 nakažených a většina z nich připadá právě na Írán.

Irák, který udržuje s Íránem bohaté kontakty, dnes ohlásil zrušení svátečních pátečních modliteb v šíitském posvátném městě Karbalá. Právě tam míří pravidelně množství íránských šíitských poutníků. Z obavy před šířením viru se v Karbale modlitby nekonaly ani minulý týden.

Bahrajn tento týden evakuoval své občany z Íránu a dnes jeho ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že je mezi evakuovanými 77 nakažených lidí. Malá blízkovýchodní země s necelými dvěma miliony obyvatel má od začátku epidemie 189 nemocných. Podle ministerstva se 30 z nich uzdravilo.