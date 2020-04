Merkelová: Je možné, že budeme pro roušky i v Německu

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová vnímá, že se postupně mění názor odborníků na nošení roušek. Když se tento trend bude dále prosazovat, bude za to, aby je lidé nosili i v Německu. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Berlíně. Vyjádřila také přesvědčení, že koronavirus představuje pro Evropskou unii největší zkoušku od jejího založení.

"Na začátku byla větší zdrženlivost k těmto maskám, k těmto maskám všedního dne, jestli to tak mohu říci. Teď se mění i názor expertů, a proti němu se samozřejmě nebudeme stavět," řekla Merkelová při svém prvním veřejném vystoupení poté, co v pátek opustila domácí karanténu, v níž byla protože přišla do kontaktu s nakaženým lékařem.

Ve spolkové republice zatím na rozdíl od Česka povinnost nosit roušky neexistuje a na veřejnosti je stále nosí málokdo. Němečtí experti opakovaně zdůrazňují, že roušky zřejmě mohou přispět k ochraně ostatních, ale nikoliv toho, kdo je nosí. Magazín Spiegel napsal, že neochota německé vlády stanovit alespoň částečnou povinnost nosit roušky souvisí i s tím, že jich je v zemi nedostatek.

"Ale pokud se to teď bude dále prosazovat, tak budeme samozřejmě za to, aby to lidé dělali," poznamenala dnes šéfka vlády ve vztahu k měnícímu se názoru odborníků. I lidé nosící roušku musí ale dodržovat příslušný odstup, zdůraznila zároveň.

Merkelová také už poněkolikáté v posledních dnech zopakovala, že je zatím předčasné mluvit o konkrétním datu pro uvolnění přijatých opatření, mezi která patří i zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech. Jakmile to zdravotní situace dovolí, vrátí se podle ní země k životu, jaký znala před epidemií.

Uvedla také, že musí být v zájmu všech, aby ze současné situace vyšla silná celá Evropská unie. "Německu se bude dlouhodobě dařit dobře jen, když se Evropě bude dařit dobře," podotkla. Země EU podle ní do budoucna musí být schopné zajistit mimo jiné výrobu alespoň části zdravotnických ochranných potřeb. S jejich nedostatkem se nyní potýká celý kontinent.