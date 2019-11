Merkelová: Evropa se v současnosti není schopna sama bránit

Berlín - Evropa není v současnosti schopná se sama bránit, a je proto odkázaná na transatlantické spojenectví, je přesvědčena německá kancléřka Angela Merkelová. Šéfka německé vlády, podle níž Evropa musí převzít více zodpovědnosti, to dnes řekla v projevu ve Spolkovém sněmu. Slíbila také, že Německo do začátku 30. let zvýší své výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Merkelová také důrazně varovala před nejednotou evropských zemí ve vztahu k Číně. Kdo bude dělat jen svou vlastní čínskou politiku, bude Čínou rozdrcen.

"Zachování NATO je dnes v našem nejvlastnějším zájmu, přinejmenším stejně tak jako za studené války," prohlásila Merkelová, podle níž je proto správné, aby Evropa na transatlantickém spojenectví pracovala a převzala ve světě více zodpovědnosti. I proto, že "Spojené státy už automaticky nepřebírají zodpovědnost, když v našem okolí hoří".

Německo tak hodlá mimo jiné zvyšovat rozpočet na obranu směrem ke dvouprocentnímu cíli NATO, na což tlačí především americký prezident Donald Trump. Příští rok mají výdaje na obranu činit 1,42 procenta německého HDP, do roku 2024 pak 1,5 procenta. Do začátku 30. let spolková republika dosáhne dvou procent, přislíbila Merkelová, která však vede vládu, kde mají koaliční strany na tuto otázku různé názory. Sociální demokraté jsou proti velkému nárůstu těchto výdajů.

Německá kancléřka dnes i v reakci na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že se NATO nachází ve stavu mozkové smrti, hovořila také o problémech aliance. Patří k nim podle ní odcizení Turecka, které by ale přesto mělo zůstat členem spojenectví, už kvůli jeho geostrategickému významu. Poznamenala také, že Severoatlantická aliance den co den čelí hybridním hrozbám ze strany Ruska.

Merkelová varovala před nejednotou zemí Evropy ve vztahu k Číně

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes velmi důrazně varovala před nejednotou evropských zemí ve vztahu k Číně. Kdo bude dělat jen svou vlastní čínskou politiku, selže a bude rozdrcen, je přesvědčena. Řekla to dnes v projevu ve Spolkovém sněmu.

"Musíme si vyjasnit i náš postoj k Číně," poznamenala šéfka německé vlády. "Jedním z největších nebezpečí, nebo přinejmenším obav, je, že Evropa, že každá členská země (EU) bude dělat svou vlastní čínskou politiku, a že nakonec budeme vysílat zcela odlišné signály. To by nebylo ničivé pro Čínu, ale bylo by to ničivé pro nás v Evropě," nechala se slyšet. Česko patří mezi ty země EU, jejichž představitelé se vůči Číně staví méně kriticky než některé jiné evropské státy.

Zopakovala také "moudrá slova" svého stranického kolegy Christiana Schwarze-Schillinga z víkendového sjezdu křesťanských demokratů. "Kdo si myslí, že se mu samostatně podaří najít způsob, jak zacházet s Čínou, a nebude se snažit najít společný evropský postoj, ten bude rozdrcen a selže," uvedla.

Společný postoj by podle ní Evropa měla hledat třeba v otázce, jak přistupovat k čínské telekomunikační firmě Huawei, která se chce podílet na výstavbě evropských sítí páté generace (5G). Podle některých spojenců, včetně Spojených států, ale představuje bezpečnostní riziko.

Merkelová také poznamenala, že je třeba kritizovat postup Číny vůči Ujgurům, zároveň se ale vyslovila proti politice izolace.