Praha - Německá kancléřka Angela Merkelová označila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího za nestvůrnost. Dnes při návštěvě Prahy připomněla, že Německo do vyšetření celého případu zastavilo zbrojní exporty do Saúdské Arábie. Chce jednat o společném postoji EU k záležitosti. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události.

"Případ novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi," řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

"V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup," uvedla Merkelová. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Chášukdží zmizel po návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, a ve čtvrtek uvedl její generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu.

ČR bude požadovat razantnější postoj EU k Saúdské Arábii

Česká republika bude na radě ministrů zahraničí prosazovat, aby se Evropská unie postavila k Rijádu ve věci vraždy Chášukdžího razantně. Ministr Petříček nevyloučil po jednání sněmovního zahraničního výboru ani debatu o zákazu vývozu zbraní. Stejně jako předseda výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) má dosavadní postoj EU za nejednoznačný. Mezi opatřeními vůči Saúdské Arábii Petříček jmenoval zákaz vstupu na území EU pro některé osoby nebo zmrazení jejich majetků.

Podle Zaorálka je prozatímní stanovisko EU nepřesvědčivé. Exministr zahraničí řekl, že je třeba použít nástroje, které má EU k dispozici, protože vraždy na půdě zemí aliance nelze trpět. Petříček uvedl, že Černínský palác nyní formuluje svůj postoj a konzultuje ho s dalšími partnery. "Mělo by se hovořit i o vývozu zbraní," uvedl mimo sankcí vztažených na saúdskoarabské prominenty na dotaz, jaká opatření má EU vůči Rijádu k dispozici.

Petříček už ve středu oznámil, že v reakci na vraždu stáhne Česko ze svého velvyslanectví v Rijádu jednoho diplomata. O vraždě Chášukdžího chce jednat i ve vládě. Velvyslanectví Saúdské Arábie ČTK sdělilo, že doufá v to, že česká vláda a vlády ostatních přátelských zemí nepodniknou unáhlené kroky před koncem vyšetřování případu.