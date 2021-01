Merkelová chce podle Bildu karanténu v Německu do 15. února

Berlín - Německá kancléřka chce kvůli koronaviru prodloužit karanténu v Německu přinejmenším do 15. února. Před dnešním jednáním Merkelové se zemskými premiéry to uvedl nejprodávanější německý deník Bild, který se odvolává na návrh závěrů schůzky. Do karantény se Německo uchýlilo od listopadu, následně ji opakovaně prodloužilo a její podmínky zpřísnilo, nyní uzávěra platí do konce ledna. V plánu je podle portálu Focus Online i plošné omezení pohybu na maximální vzdálenost 15 kilometrů od domova.

O tom, že v karanténě bude nutné pokračovat i v únoru, již o víkendu hovořil vicekancléř Olaf Scholz nebo v pondělí ministr zdravotnictví Jens Spahn. Merkelová chtěla původně se zemskými premiéry o epidemické situaci jednat 25. ledna, ale kvůli oabavám z mutací koronaviru jednání o týden uspíšila.

Spolu s prodloužením karantény se očekává i zpřísnění stávajících podmínek. Hlavní novou restrikcí by se mohlo stát omezení volného pohybu na vzdálenost maximálně 15 kilometrů od domova. Dosud toto nařízení platí v ohniscích nákazy, která vykazují více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. To se zatím týká především Saska, Durynska či Bavorska. Celoněmecký průměr podle Institutu Roberta Kocha činí 131 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní.

Bild, který měl možnost nahlédnout do návrhu závěrečného prohlášení, napsal, že vedle prodloužené uzávěry do 15. února se nadále zachová nucené omezení kontaktů. Jedna rodina, která spolu žije, by mohla hostit jen jednoho člověka z jiné domácnosti, jako je tomu již nyní.

S uzavřením škol návrh počítá do 15. února. Školáci by se tak do lavic vrátili až po dvou měsících nucené přestávky, prezenční výuka totiž skončila v polovině prosince. Od té doby se děti a studenti učí on-line. Zavřené jsou i školky. V Německu nicméně nouzově fungují školky a školní družiny, které je ovšem dostupné jen pro děti rodičů, kteří nemají jinou možnost se o potomky postarat. Tato možnost se týká především dětí zdravotníků a policistů.

Návrh rovněž nařizuje, že personál pečovatelských domovů bude muset nosit respirátory minimálně třídy FFP2, běžné roušky tedy stačit nebudou. V prostředcích hromadné dopravy takové respirátory vyžadovány zřejmě nebudou, zde návrh hovoří o "zdravotnických rouškách". Respirátory FFP2 ale v dopravě a také v obchodech nařídilo Bavorsko.