Merkelová chce po pandemii investice do ekologických technologií

Berlín - Při obnově ekonomik postižených koronavirem je podle německé kancléřky Angely Merkelové nutné investovat do ekologických technologií budoucnosti. Šéfka německé vlády to dnes řekla na mezinárodní videokonferenci o ochraně klimatu. Vyjádřila se také pro to, aby si Evropská unie stanovila cíl snížit do roku 2030 množství emisí skleníkových plynů o 50 až 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Nyní EU počítá s poklesem o 40 procent.

Merkelová v projevu, z něhož byly kvůli opakovaným technickým problémům slyšet jen části, zdůraznila, že není možné nechat se uspokojit aktuálním poklesem emisí, protože ten je způsoben dopadem pandemie. Tématu klimatických změn je podle ní nutné se nadále věnovat se vší vážností a v rámci mezinárodní spolupráce, která předpokládá i další prosazování pařížské dohody o ochraně klimatu. Od z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odstoupily Spojené státy.

Za nejefektivnější cestu, jak klimatické změny omezit, nyní šéfka německé vlády označila ekonomickou motivaci skrze stanovení přiměřené ceny za tunu oxidu uhličitého (CO2). "CO2 musí mít cenu," poznamenal ve svém příspěvku také generální tajemník OSN António Guterres, který dále požaduje mimo jiné ukončení podpory fosilních paliv.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab, který na videokonferenci zastoupil premiéra Borise Johnsona, jenž byl donedávna vážně nemocen s covidem-19, s Merkelovou souhlasil v tom, že obnova pandemií postižených ekonomik musí být zaměřená na budoucnost, což podle něj znamená investice do sektorů, v nichž je možné bojovat proti klimatickým změnám.

"O to důležitější bude - když budeme vytvářet programy na podporu hospodářského růstu - mít ochranu klimatu vždy jasně na vědomí a dát zřetelně najevo, že na ochraně klimatu nebudeme šetřit, ale budeme investovat do technologií, které mají budoucnost," řekla předtím ve stejném duchu německá kancléřka.