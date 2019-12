Merkelová bude kancléřkou déle než Adenauer

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová dnes dohnala prvního kancléře poválečné spolkové republiky Konrada Adenauera co do počtu dní v úřadě. Dnes vstupuje 65letá křesťanskodemokratická (CDU) politička do 5143. dne svého vládnutí. Přesně tolik dní, od 15. září 1949 do 15. října 1963, byl v kancléřském úřadě Adenauer (CDU).

Déle, přesně 5869 dní, stál v čele spolkové vlády už jen kancléř-sjednotitel Helmut Kohl (CDU), který byl v úřadě od 1. října 1982 do 26. října 1998.

Merkelová, která je kancléřkou od 22. listopadu 2005, Kohla v tomto ohledu pravděpodobně nepřekoná. K vyrovnání jeho rekordu jí ještě zbývá 726 dní, a musela by tak vládnout do 17. prosince 2021.

Kancléřka však už loni na podzim ohlásila, že počtvrté se již o post kancléřky ucházet nebude a nehodlá kandidovat ani do Spolkového sněmu. Příští spolkové volby se uskuteční nejpozději 24. října 2021. Kohla by mohla v délce vládnutí překonat v případě, že se příliš dlouho potáhnou koaliční jednání a musela by prozatím v kancléřství setrvat.