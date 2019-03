Brusel - Lídři zemí Evropské unie se musejí do poslední minuty snažit, aby umožnili spořádaný brexit, zároveň se však musí připravit na to, že britský parlament vyjednanou dohodu o odchodu země z evropského společenství nakonec neschválí. Při příchodu na jednání summitu v Bruselu to dnes řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jsou evropští lídři připraveni odsouhlasit krátký odklad brexitu, pokud by však Británie chtěla termín odchodu odsunout více, musí předložit jasný plán, k čemu odklad využije.

Podle Merkelové je plánovaný odchod jedné ze zemí společenství z Evropské unie okamžikem historického významu, a vrcholní politici by k této události měli proto také takto přistupovat. Všichni jsou podle ní připraveni reagovat na britské požadavky vstřícně a mají dobrou vůli, zároveň však upozornila, že prostor pro vyjednávání je už značně omezený.

Rovněž francouzský prezident Macron potvrdil, že ke krátkému odkladu brexitu, který by v případě schválení dohody Británie potřebovala k odsouhlasení všech souvisejících zákonů parlamentem, se staví naprosto vstřícně. Zcela jinak by to ale bylo, pokud by Británie žádala o delší odklad. V tom případě by totiž podle něj musel mít Londýn jasný plán, co chce v získaném čase dělat. Pokud britský parlament dohodu neschválí, směřuje podle něj jednoznačně celý proces k brexitu bez dohody.